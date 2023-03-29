Ванная – это вторая по популярности комната в доме после кухни. Там собирается много микробов, поэтому следить за чистотой очень важно. Вот вещи, которые следует менять чаще, чем вы думаете.

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Держатель для зубной щетки

"Держатель вашей зубной щетки следует ежедневно промывать и высушивать, чтобы предотвратить застой влаги, который может вызвать плесень и бактерии", – говорит эксперт Вера Петерсон.

Она рекомендует хранить зубные щетки как можно дальше от унитаза и отказаться от традиционного держателя в форме накапливающей воду чашки. Выбирайте держатель на присосках, который крепится к зеркалу или стене. Кроме того, не забывайте менять зубную щетку каждые несколько месяцев.

Мокрые полотенца

Вы всегда должны развешивать полотенца для высыхания. Повторно можно использовать один или два раза.

Если вы чувствуете затхлый запах на свежевыстиранных полотенцах для тела и рук, наверное, пора их заменить. Эксперты говорят, что полотенца следует менять каждые 2 – 5 лет в зависимости от материала и качества.

Душевые шторы

"Петли для душа следует менять каждые шесть месяцев, поскольку отсутствие вентиляции и накопления влаги приведут к появлению плесени", – объясняют эксперты.

Чтобы шторы для душа служили дольше, их следует часто чистить. Смешайте одну часть уксуса с четырьмя частями воды и попшикайте на занавес. Уксус поможет уничтожить плесень и мыльный налет. Затем промойте подложку теплой водой и оставьте высохнуть на воздухе.