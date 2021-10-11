В регіонах дорожчає житло: чи можлива стабілізація та коли її очікувати

За 2021 рік квартири в регіонах країни подорожчали на 4 – 15%. Мова йде як про первинний, так і про вторинний ринок нерухомості, а також оренду.

Про це пише UBR, посилаючися на Асоціацію фахівців з нерухомості (рієлторів) України. Розповідаємо про ріст цін в регіонах.

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Наскільки виросли ціни

Харківські новобудови виросли в ціні на 9,5%. У Запоріжжі, Миколаєві та Луцьку зафіксовано подорожчання на 10 – 15%. Ціна квадратного метра в цих містах варіюється зараз від 600 до 800 доларів, в залежності від будинку, його розташування і кількості кімнат (чим їх більше, тим дешевше зазвичай обходиться "квадрат").

Цінник на вторинний ринок теж зріс на 8 – 10%. Найбільше покупці цікавляться невеликими квартирами до 30 тисяч доларів.

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Найняти житло в регіонах також стало дорожче. У перерахованих вище містах місячна рента складе від 5 до 8 тисяч гривень. За квартиру з хорошим ремонтом ближче до центру міста доведеться викласти вже близько 500 доларів.

В цілому знімне житло в регіонах за минулі дев'ять місяців цього року подорожчало в середньому на 5 – 10%.

Коли чекати стабілізації

Рієлтори говорять, що подальше зростання цін на квартири у всіх зазначених сегментах виглядає досить сумнівним. Високі ціни вже починають відлякувати орендарів та покупців житла. Тож можна очікувати, що на кінець року ринок стабілізується.