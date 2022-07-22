Рекордна черга на київське житло: чи допоможуть соцпрограми скоротити багатотисячну чергу

Київська міська рада розробила Міську цільову програму забезпечення житлом на 2022 – 2024 роки. Згідно з нею, містян, які стоять на черзі в Києві, збираються забезпечувати безплатними квартирами.

Для цього Київська міськрада затвердила будівництво 1 628 квартир коштом державного та місцевого бюджетів. Відповідне рішення ухвалили 14 липня. Водночас у відкритому доступі тексту програми немає.

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Що відомо про цільову програму

Як розповів депутат Київської міської ради Олександр Бродський, міська цільова програма включає 6 напрямів. Вони націлені на різні категорії громадян. Йдеться про:

забезпечення соцжитлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов чи мають право на його отримання (діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування тощо);

забезпечення доступним житлом;

забезпечення тимчасовим житлом;

забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (із залученням іпотечних кредитів);

фінансово-кредитна підтримка;

надання житла в оренду з можливістю викупу.

Київська черга на житло б'є усі рекорди

Черга більш ніж вдвічі перевищує чергу у Львові, у чотири рази черги в Одесі та Харкові, у п'ять разів – у Сумах, Запоріжжі, Хмельницькому та Івано-Франківську.

Станом на 2021 рік у квартирній черзі у Києві стояло близько 68,5 тисяч осіб. Таким чином, 1 628 квартир, які планують здати в експлуатацію протягом наступних двох років, навряд чи зможуть зрушити чергу.

Станом на 2021 рік найбільша черга в столиці була у Дніпровській райадміністрації – 11 437 осіб, найменша – на Печерську, де зареєстровано 2 410 осіб.

Не менша черга і у Київській області. Ще у 2019 році поліпшення житлових умов потребували 118,3 тисячі осіб. Третина з них знаходиться на квартирному обліку. Решта – це учасники АТО і внутрішньо переміщені особи.

Для порівняння, у Львові в черзі стоїть 27 852 містян. В Одесі у черзі перебуває 16 735 осіб. Кількість охочих отримати житло у Харкові становить 15 030 осіб, у Сумах – 14 573, Запоріжжі – 12 157, Хмельницькому – 11 237, Івано-Франківську – 10 815 осіб.

Черга, де менш як 10 тисяч осіб – у Житомирі – 9 839 охочих отримати житло, у Чернівцях – 9 492, у Дніпрі – 8 669, Рівному – 7 828 та Черкасах – 7 295 осіб.

Найменша черга в Ужгороді, там на поліпшення житлових умов чекають 1 175 людей.