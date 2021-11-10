Це вже п'яті власники історичної нерухомості. Останніми мешканцями маєтку Джорджа Вашингтона були ексгендиректор Lockheed Martin Роберт Стівенс та його дружина. Свого часу він коштував їм 18,6 мільйона доларів.

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Особливості маєтку

Маєток Джорджа Вашингтона придбали за 50 мільйонів доларів / Фото Realtor

Маєток розташований на 6,5 гектарах землі. У будівлі є 7 спалень та 13 ванних кімнат. Також тут розташовані домашній тренажерний зал, спа-центр із сауною та критий басейн.

Відомо, що Джордж Вашингтона купив ділянку площею 728 гектарів у 1760 році. Зараз частина цієї території є історичною пам'яткою і знаходиться під опікою Американського товариства садівництва. Будинок належав родині Вашингтона до 1859 року і з того часу чотири рази переходив із рук до рук.

Інтер'єр маєтку:

Востаннє особняк виставили на продаж у вересні 2020 року за 60 мільйонів доларів. Але, враховуючи кризу, ціна швидко опустилася до 48 мільйонів за будинок. За меблі та декор просили ще 2 мільйони доларів.

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Сам маєток Вашингтона займає 1 486 квадратних метрів. Поруч із ним розташований гостьовий будинок площею 240 квадратів. Тут є три окремі гостьові спальні та стільки ж ванних кімнат. Також у будинку розташовані кінотеатр, приймальна, з якої відкривається вид на сади, і ігрова кімната з баром та більярдним столом.

Маєток Джорджа Вашингтона придбали за 50 мільйонів доларів / Фото Realtor

Маєток оснащений системою "розумного дому". На прибудинковій території розташований гараж на чотири машини, причал та кілька клумб з трояндами.