Это уже пятые владельцы исторической недвижимости. Последними жителями имения Джорджа Вашингтона были экс-гендиректор Lockheed Martin Роберт Стивенс и его супруга. В свое время он стоил им 18,6 миллиона долларов.

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Особенности поместья

Особняк Джорджа Вашингтона приобрели за 50 миллионов долларов / Фото Realtor

Имение расположено на 6,5 гектарах земли. В здании есть 7 спален и 13 ванных комнат. Также здесь находятся домашний тренажерный зал, спа-центр с сауной и закрытый бассейн.

Известно, что Джордж Вашингтон купил участок площадью 728 гектаров в 1760 году. Сейчас часть этой территории является историческим памятником и находится на попечении Американского общества садоводства. Дом принадлежал семье Вашингтона до 1859 года и с тех пор четыре раза переходил из рук в руки.

Интерьер особняка:

Последний раз особняк выставили на продажу в сентябре 2020 года за 60 миллионов долларов. Но, учитывая кризис, цена быстро опустилась до 48 миллионов за здание. За мебель и декор просили еще 2 миллиона долларов.

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Само поместье Вашингтона занимает 1486 квадратных метра. Рядом с ним расположен гостевой дом площадью 240 квадратов. Здесь есть три отдельные спальни и столько же ванных комнат. Также в доме расположен кинотеатр, приемная, с которой открывается вид на сады, и игровая комната с баром и бильярдным столом.

Особняк Джорджа Вашингтона приобрели за 50 миллионов долларов / Фото Realtor

Особняк оснащен системой "умного дома". На придомовой территории расположен гараж на четыре машины, причал и несколько клумб с розами.