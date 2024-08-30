Деякі кімнати в гуртожитку бувають у справді гарному стані, але більшість – бажають бути кращими. Не всім студентам щастить з помешканнями, тому їм не залишається нічого іншого, окрім того, аби самим створювати комфортні умови. Нерухомість 24 ділиться добіркою відео з тіктока, на яких студенти роблять косметичний ремонт та створюють затишок за допомогою декору.

Зверніть увагу Життя на колесах: як сім'я переоблаштувала старий автобус на затишний дім

Із занедбаних кімнат у затишні помешкання

Відомий чернівецький тікток-блогер "Мамина зірочка" часто знімає відео зі своєї кімнати в Чернівецькому гуртожитку. В одному з роликів він показав, як змінював старі шпалери на нові разом із сусідом. Хлопці все робили самі, і результат – чудовий. Це гарний приклад того, як оновлене покриття стін суттєво змінює вигляд кімнати.

Студенти замінюють шпалери: дивіться відео

Студентка одного з львівських університетів Тетяна показала свою кімнату в гуртожитку до та після ремонту. На попередніх кадрах видно захаращене помешкання з пошкодженим стіновим покриттям. А на останньому – гарну затишну кімнату з робочим місцем та прибраними ліжками. Дівчина написала, що ремонт обійшовся приблизно в 6 тисяч гривень.

Кімната в гуртожитку до та після косметичного ремонту: відео

На наступному відео – оновлення кімнати в гуртожитку одного з одеських вишів, яке студентка організувала разом з мамою. Головним завданням було зняти обдерті й "розписані" шпалери та покрити стіни білою фарбою, що вони й зробили. Також мама з донькою "запінили та підкрутили вхідні двері, які трималися на скотчі". На відео видно, що результат був вартий їхньої праці.

Ремонт у кімнаті гуртожитку від студентки та її мами: відео

Тікток-блогерка та студентка одного з київських університетів Карина показала, як оформила свою кімнату в гуртожитку. Її відео набрало майже 2 мільйони переглядів.

У ролику дівчина розповіла, що для неї дуже важливо було мати затишне спальне місце. Тому вона придбала постіль улюбленого кольору, оформила стіну картинками та гірляндою, а на поличках поскладала свої улюблені та найнеобхідніші речі. Далі застелила стіл скатертиною, поставила вазу з квітами та доповнила все свічками.

Студентка оформила свою кімнату за допомогою декору: відео

Користувачі відзначили гарний стан кімнати. Вони написали, що Карина живе в "ідеальних умовах" у порівнянні з помешканнями в інших гуртожитках.