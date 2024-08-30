Некоторые комнаты в общежитии бывают в действительно хорошем состоянии, но большинство – желают быть лучше. Не всем студентам везет с помещениями, поэтому им не остается ничего другого, кроме того, чтобы самим создавать комфортные условия. Недвижимость 24 делится подборкой видео с тиктока, на которых студенты делают косметический ремонт и создают уют с помощью декора.

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Из заброшенных комнат в уютные помещения

Известный черновицкий тикток-блогер "Мамина звездочка" часто снимает видео из своей комнаты в Черновицком общежитии. В одном из роликов он показал, как менял старые обои на новые вместе с соседом. Ребята все делали сами, и результат – замечательный. Это хороший пример того, как обновленное покрытие стен существенно меняет вид комнаты.

Студенты заменяют обои: смотрите видео

Студентка одного из львовских университетов Татьяна показала свою комнату в общежитии до и после ремонта. На предыдущих кадрах видно захламленное помещение с поврежденным стеновым покрытием. А на последнем – хорошую уютную комнату с рабочим местом и убранными кроватями. Девушка написала, что ремонт обошелся примерно в 6 тысяч гривен.

Комната в общежитии до и после косметического ремонта: видео

На следующем видео – обновление комнаты в общежитии одного из одесских вузов, которое студентка организовала вместе с мамой. Главной задачей было снять ободранные и "расписанные" обои и покрыть стены белой краской, что они и сделали. Также мама с дочкой "запенили и подкрутили входные двери, которые держались на скотче". На видео видно, что результат стоил их труда.

Ремонт в комнате общежития от студентки и ее мамы: видео

Тикток-блогер и студентка одного из киевских университетов Карина показала, как оформила свою комнату в общежитии. Ее видео набрало почти 2 миллиона просмотров.

В ролике девушка рассказала, что для нее очень важно было иметь уютное спальное место. Поэтому она приобрела постель любимого цвета, оформила стену картинками и гирляндой, а на полочках сложила свои любимые и самые необходимые вещи. Далее застелила стол скатертью, поставила вазу с цветами и дополнила все свечами.

Студентка оформила свою комнату с помощью декора: видео

Пользователи отметили хорошее состояние комнаты. Они написали, что Карина живет в "идеальных условиях" по сравнению с помещениями в других общежитиях.