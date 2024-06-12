Для оновлення коридору Олена вирішила перефарбувати все: стіни, двері та шафу. Також жінка замінила підлогове покриття та придбала новий декор.
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Скільки зараз коштує бюджетний ремонт коридору
Олена робила ремонт у 2024 році, тому вартість оновлення актуальна. У списку є все, окрім фарби для стін, бо вона залишилася з редизайну кухні. Весь ремонт обійшовся у 8183 гривні, а конкретно:
- шпаклівка – орієнтовно 110 гривень;
- дві банки фарби для меблів та дверей – 2116 гривень;
- ґрунтівка – 1093 гривні;
- барвник-фарба оливковий та чорний – 104 гривні;
- малярний скотч – орієнтовно 100 гривень;
- валики та пензлики – приблизно 300 гривень;
- шість ручок для меблів – 280 гривень;
- молдинг для обклеювання вхідних дверей – близько 350 гривень;
- матове скло для дверей – 480 гривень;
- планки для декору та дерев'яні кутики для закріплювання скла – орієнтовно 400 гривень;
- дві ОСБ-плити для підлоги – приблизно 800 гривень;
- шматок лінолеуму – близько 1500 гривень;
- люстра – 550 гривень.
Олена показала "до" та "після": дивіться відео
Користувачі вражені результатом ремонту, адже він коштував найперше великої праці. Навіть ОСБ-плити та новий лінолеум Олена встановлювала сама. Її оновлений сіро-оливковий коридор має сучасний та дуже стильний вигляд.