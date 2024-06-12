Для обновления коридора Елена решила перекрасить все: стены, двери и шкаф. Также женщина заменила напольное покрытие и приобрела новый декор.

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Сколько сейчас стоит бюджетный ремонт коридора

Елена делала ремонт в 2024 году, поэтому стоимость обновления актуальна. В списке есть все, кроме краски для стен, потому что она осталась с редизайна кухни. Весь ремонт обошелся в 8183 гривны, а конкретно:

шпаклевка – ориентировочно 110 гривен;

две банки краски для мебели и дверей – 2116 гривен;

грунтовка – 1093 гривны;

краситель-краска оливковый и черный – 104 гривны;

малярный скотч – ориентировочно 100 гривен;

валики и кисточки – примерно 300 гривен;

шесть ручек для мебели – 280 гривен;

молдинг для оклейки входной двери – около 350 гривен;

матовое стекло для дверей – 480 гривен;

планки для декора и деревянные уголки для закрепления стекла – ориентировочно 400 гривен;

две ОСБ-плиты для пола – примерно 800 гривен;

кусок линолеума – около 1500 гривен;

люстра – 550 гривен.

Елена показала "до" и "после": смотрите видео

Пользователи поражены результатом ремонта, ведь он стоил прежде всего большого труда. Даже ОСБ-плиты и новый линолеум Елена устанавливала сама. Ее обновленный серо-оливковый коридор имеет современный и очень стильный вид.