Бюджетний ремонт: як жінка власноруч оновила коридор за кілька тисяч гривень

12 червня 2024, 20:31
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Джерело:

olenacorn

Жінка, на ім'я Олена, з Івано-Франківська вирішила зробити ремонт у своєму коридорі власноруч. Вона розповіла, які матеріали обрала, що саме оновила та поділилася результатом у відео.

Для оновлення коридору Олена вирішила перефарбувати все: стіни, двері та шафу. Також жінка замінила підлогове покриття та придбала новий декор.

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Скільки зараз коштує бюджетний ремонт коридору

Олена робила ремонт у 2024 році, тому вартість оновлення актуальна. У списку є все, окрім фарби для стін, бо вона залишилася з редизайну кухні. Весь ремонт обійшовся у 8183 гривні, а конкретно:

  • шпаклівка – орієнтовно 110 гривень;
  • дві банки фарби для меблів та дверей – 2116 гривень;
  • ґрунтівка – 1093 гривні;
  • барвник-фарба оливковий та чорний – 104 гривні;
  • малярний скотч – орієнтовно 100 гривень;
  • валики та пензлики – приблизно 300 гривень;
  • шість ручок для меблів – 280 гривень;
  • молдинг для обклеювання вхідних дверей – близько 350 гривень;
  • матове скло для дверей – 480 гривень;
  • планки для декору та дерев'яні кутики для закріплювання скла – орієнтовно 400 гривень;
  • дві ОСБ-плити для підлоги – приблизно 800 гривень;
  • шматок лінолеуму – близько 1500 гривень;
  • люстра – 550 гривень.

Олена показала "до" та "після": дивіться відео

Користувачі вражені результатом ремонту, адже він коштував найперше великої праці. Навіть ОСБ-плити та новий лінолеум Олена встановлювала сама. Її оновлений сіро-оливковий коридор має сучасний та дуже стильний вигляд.

Автор: Марта Левицька