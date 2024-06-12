Бюджетний ремонт: як жінка власноруч оновила коридор за кілька тисяч гривень

Жінка, на ім'я Олена, з Івано-Франківська вирішила зробити ремонт у своєму коридорі власноруч. Вона розповіла, які матеріали обрала, що саме оновила та поділилася результатом у відео.

Для оновлення коридору Олена вирішила перефарбувати все: стіни, двері та шафу. Також жінка замінила підлогове покриття та придбала новий декор.

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Скільки зараз коштує бюджетний ремонт коридору

Олена робила ремонт у 2024 році, тому вартість оновлення актуальна. У списку є все, окрім фарби для стін, бо вона залишилася з редизайну кухні. Весь ремонт обійшовся у 8183 гривні, а конкретно:

шпаклівка – орієнтовно 110 гривень;

дві банки фарби для меблів та дверей – 2116 гривень;

ґрунтівка – 1093 гривні;

барвник-фарба оливковий та чорний – 104 гривні;

малярний скотч – орієнтовно 100 гривень;

валики та пензлики – приблизно 300 гривень;

шість ручок для меблів – 280 гривень;

молдинг для обклеювання вхідних дверей – близько 350 гривень;

матове скло для дверей – 480 гривень;

планки для декору та дерев'яні кутики для закріплювання скла – орієнтовно 400 гривень;

дві ОСБ-плити для підлоги – приблизно 800 гривень;

шматок лінолеуму – близько 1500 гривень;

люстра – 550 гривень.

Олена показала "до" та "після": дивіться відео

Користувачі вражені результатом ремонту, адже він коштував найперше великої праці. Навіть ОСБ-плити та новий лінолеум Олена встановлювала сама. Її оновлений сіро-оливковий коридор має сучасний та дуже стильний вигляд.