На жаль, акцент на функціональності та зручності був у пріоритеті не завжди. Відтак, безліч кухонь досі зберігають стільниці дивакуватих форм, фасади невдалих кольорів та непрактичні мийки. Чим їх замінити – розповідаємо далі.

Читайте також Квартири з видом на схили Подолу: другу чергу ЖК "Львівська Площа" введено в експлуатацію

Бежевий колір

Бежевий колір асоціюється із нейтральністю, однак насправді він багато у чому небезпечний. Приміром, якщо при зміні освітлення він переходить у жовтизну, існує ризик, що фасади матимуть неохайний вигляд.



Які фасади обрати, щоб кухня мала охайний вигляд / Колаж 24 Каналу

Проте категорично відмовлятися від бежевого необов'язково. Головне – уважніше підійти до вибору відтінку. Якщо робите кухню на замовлення, попросіть зразки матеріалів та випробуйте їх при штучному та природному світлі у відповідному приміщенні.

Плитка з написами

Написи на кухонних фартухах чи шпалерах у зоні їдальні швидко набриднуть. До того ж вони абсолютно неактуальні у 2023 році. Тож краще від них відмовитись.



Як оформити кухню / Колаж 24 Каналу

Якщо ж ви не хочете використовувати однотонну плитку, можна використати варіанти з геометричними принтами.

Кругла барна стійка



Яку барну стійку не варто використовувати на кухні / Колаж 24 Каналу

Округлі форми в меблях зараз справді актуальні, однак цей тренд абсолютно не підходить кухні. Закруглені барні стійки нагадують про інтер'єри "нульових" років, в який у мови не було про практичність.

Кам'яний фартух



Антитренд в оформленні кухонного фартуха / Колаж 24 Каналу

Як і попередній антитренд, кам'яне оздоблення фартуха є відсилкою до інтер'єрів минулого. Однак практичності у такому рішенні зовсім немає, навіть більше – відмити їх від бруду чи жиру практично неможливо. Натомість оптимальний вибір для фартуха – це плитка або керамограніт.

Мийка з нержавіючої сталі



Яка мийка для кухні – найпрактичніший варіант / Колаж 24 Канал

Щоб мийка не була схожа на "латку" посеред стільниці, варто обирати вбудовані моделі. Накладні варіанти з нержавіючої сталі не просто вибиватимуться з загальної композиції, але й часто забруднюватимуть усю поверхню, адже бруд, який накопичується на хвилястому виступі, потребує постійного прибирання.