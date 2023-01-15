5 застарілих рішень для кухні, яких варто позбутися у 2023 році

Кухня – важливе приміщення, яке робить ваше житло повноцінним. Оформлюючи її, важливо зважати на сталі рішення, які ще довго не втратять актуальності, будуть практичними та дотримуватимуться принципів ергономіки.

На жаль, акцент на функціональності та зручності був у пріоритеті не завжди. Відтак, безліч кухонь досі зберігають стільниці дивакуватих форм, фасади невдалих кольорів та непрактичні мийки. Чим їх замінити – розповідаємо далі.

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Бежевий колір

Бежевий колір асоціюється із нейтральністю, однак насправді він багато у чому небезпечний. Приміром, якщо при зміні освітлення він переходить у жовтизну, існує ризик, що фасади матимуть неохайний вигляд.



Які фасади обрати, щоб кухня мала охайний вигляд / Колаж 24 Каналу

Проте категорично відмовлятися від бежевого необов'язково. Головне – уважніше підійти до вибору відтінку. Якщо робите кухню на замовлення, попросіть зразки матеріалів та випробуйте їх при штучному та природному світлі у відповідному приміщенні.

Плитка з написами

Написи на кухонних фартухах чи шпалерах у зоні їдальні швидко набриднуть. До того ж вони абсолютно неактуальні у 2023 році. Тож краще від них відмовитись.



Як оформити кухню / Колаж 24 Каналу

Якщо ж ви не хочете використовувати однотонну плитку, можна використати варіанти з геометричними принтами.

Кругла барна стійка



Яку барну стійку не варто використовувати на кухні / Колаж 24 Каналу

Округлі форми в меблях зараз справді актуальні, однак цей тренд абсолютно не підходить кухні. Закруглені барні стійки нагадують про інтер'єри "нульових" років, в який у мови не було про практичність.

Кам'яний фартух



Антитренд в оформленні кухонного фартуха / Колаж 24 Каналу

Як і попередній антитренд, кам'яне оздоблення фартуха є відсилкою до інтер'єрів минулого. Однак практичності у такому рішенні зовсім немає, навіть більше – відмити їх від бруду чи жиру практично неможливо. Натомість оптимальний вибір для фартуха – це плитка або керамограніт.

Мийка з нержавіючої сталі



Яка мийка для кухні – найпрактичніший варіант / Колаж 24 Канал

Щоб мийка не була схожа на "латку" посеред стільниці, варто обирати вбудовані моделі. Накладні варіанти з нержавіючої сталі не просто вибиватимуться з загальної композиції, але й часто забруднюватимуть усю поверхню, адже бруд, який накопичується на хвилястому виступі, потребує постійного прибирання.