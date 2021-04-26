Ремонт у квартирі: 15 розеток, про які ви забули

Всі знають, що розеток у квартирі чи будинку багато не буває. Як правило, їхня відсутність дуже ускладнює життя.

Розташування розеток необхідно продумати до початку ремонту. Про які 15 розеток ви могли забути – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Подовжувач, який змією тягнеться через кімнату. Трійник, щоб включити в одну розетку одночасно кілька приладів. Дзвонить будильник, а телефон заряджається на іншому від ліжка кінці кімнати. Які ще жахи недостатньо уважного планування розеток вам спадають на думку? Щоб місць для всіх приладів вистачало і не доводилося вибирати, що включити без шкоди для інтер'єру і безпеки, пропоную вам пройтися за цим переліком та перевірити, чи всім вистачає розеток,

– зазначила Рамазанова.

Про які розетки ви забули

Станція зарядки гаджетів. Розетка для робота-пилосос або ручного пилососа. Розетка для подрібнювача. Розетка для зволожувача повітря чи брізера. Розетка чи виведення дроту для кондиціонера. Розетки в укосах для гірлянд. Виведення дроту для розумного унітазу та ін. Виведення для захисту від протікання. Виведення для примусової вентиляції. Виведення дроту для електричної рушникосушки. Анастасія Рамазанова уточнила, що тут важливо враховувати, праве чи ліве підключення. Виведення потрібно зробити саме там, де вказано на схемі.

Продумайте розташування розеток до початку ремонту / Фото interior

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Розетка для фена в тумбі. Для іригатора та електричної щітки на стільниці чи в шафці. Розетка для бойлера. Розетка для сушарки взуття в передпокої. Розетка для новорічної ялинки. Розетка для колонки Аліси.

Дизайнерка інтер'єру також зазначила, що у кожного можуть бути ще деякі пункти, які важливо врахувати. Наприклад, розетка під швейну машинку, синтезатор чи інші гаджети. Все це необхідно передбачити перед розводкою електрики.