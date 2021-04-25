Расположение розеток необходимо продумать до начала ремонта. О каких 15 розетках вы могли забыть – рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова.
Читайте Как сделать санузел в квартире практичным: 6 важных нюансов
Удлинитель, который змеей тянется через комнату. Тройник, чтобы включить в одну розетку сразу несколько приборов. Звонит будильник, а телефон заряжается на другом от кровати конце комнаты. Какие еще ужасы недостаточно внимательного планирования розеток вам приходят в голову? Чтобы мест для всех приборов хватало и не приходилось выбирать, что включить, без ущерба для интерьера и безопасности, предлагаю вам пройтись по этому списку и проверить, всем ли хватает розеток,
– отметила Рамазанова.
О каких розетках вы забыли
- Станция зарядки гаджетов.
- Розетка для робота-пылесос или ручного пылесоса.
- Розетка для измельчителя.
- Розетка для увлажнителя воздуха или бризера.
- Розетка или вывод провода для кондиционера.
- Розетки в откосах для гирлянд.
- Вывод провода для умного унитаза и пр.
- Вывод для защиты от протечек.
- Вывод для принудительной вентиляции.
- Вывод провода для электрического полотенцесушителя. Анастасия Рамазанова уточнила, что здесь важно учитывать, правое или левое подключение. Вывод нужно сделать именно там, где указано на схеме.
Продумайте расположение розеток до начала ремонта / Фото interior
Интересно Кухня без ручек: 5 разных решений, которые вам понравятся
- Розетка для фена в тумбе. Для ирригатора и электрической щетки на столешнице или в шкафчике.
- Розетка для бойлера.
- Розетка для сушки обуви в прихожей.
- Розетка для новогодней елки.
- Розетка для колонки Алисы.
Дизайнер интерьера также отметила, что у каждого могут быть еще некоторые пункты, которые важно учесть. Например, розетка под швейную машинку, синтезатор или другие гаджеты. Все это необходимо предусмотреть перед разводкой электрики.