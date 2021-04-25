Для цього важливо продумати деякі моменти. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Ірина Бодак.
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Практичний санвузол: що врахувати
- Не рекомендується використовувати на підлозі глянцеву плитку – що на ній можна послизнутись. Також, за словами дизайнерки інтер'єру, не найкращим варіантом вважається занадто рельєфна плитка. Це пов'язано з тим, що її важко мити.
- У санвузлі обов'язково мають бути місця для зберігання (текстилю, побутової хімії, інвентарю та ін).
Також важливо не забути про примусову витяжку, яку краще підключити на окрему клавішу вимикача,
– зазначила Ірина Бодак.
Місця для зберігання – один з основних моментів практичної ванної / Фото pinterest
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- У невеликих санвузлах необхідно заздалегідь та чітко продумати проходи, а також проміряти відкривання дверей.
- Не забудьте про розетки під техніку: пральну машину, рушникосушарку та ін. А також обов'язково 1-2 вільні розетки біля дзеркала.
Уникайте глянцевої плитки для підлоги / Фото pinterest
- У санвузлі має бути достатня кількість освітлення.
Варто звернути увагу на світильники для вологих приміщень, що мають ір 44, але іноді допускається використання звичайних світильників (тільки в тому випадку, якщо присутня потужна витяжка і не буде прямого контакту з водою). Проте варто розуміти, якщо використовувати звичайні світильники, то вони прослужать набагато менше часу,
– резюмувала Ірина Бодак.
Продумайте освітлення у санвузлі / Фото pinterest