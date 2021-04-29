Однако есть решения, на которых можно сэкономить. Своим мнением поделилась дизайнер интерьера Ольга Бондарь.
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Какие решения позволят сэкономить при ремонте
- Меньше предметов. По словам дизайнера интерьера, лучше использовать только необходимое. Откажитесь от столиков, ковриков, полок и пуфов. При необходимости это можно докупить позже.
- Отделка. Ольга Бондарь рекомендует отказаться от различных панелей и реек на стенах. Это позволит существенно сэкономить. Стены можно покрасить в один цвет краской среднего ценового сегмента.
- Освещение. Используйте 2-3 акцентных светильника украинских производителей, но откажитесь от встроенных треков и множества подсветок.
- Гости. По мнению специалиста, не следует "забивать" жилье раскладными диванами, столами, стульями на случай гостей.
Сэкономить на ремонте можно, отказавшись от модных фишек / Фото pinterest
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- Двери. Межкомнатные двери из МДФ белого цвета или в цвет стен – отличное решение. Двери скрытого монтажа обойдутся значительно дороже, к тому же, на них нельзя экономить.
- Напольное покрытие. Можно использовать паркетную доску украинского производителя, а в ванных – украинский керамогранит.
Трендовые решения – то, на чем можно сэкономить / Фото pinterest
- Сантехника – то, на чем экономить нельзя.
- Мебель. Выбирайте украинских производителей, а также известные Ikea и Jysk.
- Потолки – штукатурка, покраска, зональные опуски гипсокартона для подвода коммуникаций.
Использовала бы "простые" дизайнерские решения. Например, необязательно менять радиаторы отопления на красивые. Иногда их можно даже просто покрасить, а уже – вау-эффект,
– резюмировала Ольга Бондарь.