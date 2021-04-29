Економія під час ремонту квартири: від чого можна відмовитися

Ремонт квартири чи будинку – процес дуже дорогий. Більш того, заздалегідь прорахувати всі витрати досить важко.

Однак є рішення, на яких можна заощадити. Своєю думкою поділилася дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар.

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Які рішення дозволять заощадити при ремонті

Менше предметів. За словами дизайнерки інтер'єру, краще використовувати тільки необхідне. Відмовтеся від столиків, килимків, полиць і пуфів. За необхідності це можна докупити пізніше.

За словами дизайнерки інтер'єру, краще використовувати тільки необхідне. Відмовтеся від столиків, килимків, полиць і пуфів. За необхідності це можна докупити пізніше. Оздоблення. Ольга Бондар рекомендує відмовитися від різних панелей та рейок на стінах. Це дозволить суттєво заощадити. Стіни можна пофарбувати в один колір фарбою середнього цінового сегмента.

Ольга Бондар рекомендує відмовитися від різних панелей та рейок на стінах. Це дозволить суттєво заощадити. Стіни можна пофарбувати в один колір фарбою середнього цінового сегмента. Освітлення. Використовуйте 2-3 акцентних світильника українських виробників, але відмовтеся від вбудованих треків і безлічі підвічувань.

Використовуйте 2-3 акцентних світильника українських виробників, але відмовтеся від вбудованих треків і безлічі підвічувань. Гості. На думку фахівчині, не слід "забивати" житло розкладними диванами, столами, стільцями на випадок гостей.

Заощадити на ремонті можна, відмовившись від модних фішок / Фото pinterest

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Д вері . Міжкімнатні двері з МДФ білого кольору чи під колір стін – відмінне рішення. Двері прихованого монтажу обійдуться значно дорожче, до того ж на них не можна економити.

Міжкімнатні двері з МДФ білого кольору чи під колір стін – відмінне рішення. Двері прихованого монтажу обійдуться значно дорожче, до того ж на них не можна економити. Підлогове покриття. Можна використати паркетну дошку українського виробника, а в ванних – український керамограніт.

Трендові рішення – те, на чому можна заощадити / Фото pinterest

Сантехніка – те, на чому економити не можна.

– те, на чому економити не можна. Меблі. Вибирайте українських виробників, а також відомі Ikea і Jysk.

Вибирайте українських виробників, а також відомі Ikea і Jysk. Стеля – штукатурка, фарбування, зональні "спуски" гіпсокартону для підведення комунікацій.

Використовувала б "прості" дизайнерські рішення. Наприклад, необов'язково міняти радіатори опалення на красиві. Іноді їх можна навіть просто пофарбувати, а вже – вау-ефект,

– резюмувала Ольга Бондар.