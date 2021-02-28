Ремонт у квартирі: названі ТОП-5 матеріалів для оздоблення стін

Плануючи ремонт у квартирі чи будинку, одне з важливих питань – оздоблення стін.

Які матеріали для оздоблення стін використовуються найчастіше – розповіла дизайнер інтер'єру Вікторія Морозова.

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Найпопулярніші матеріали для оздоблення стін

1. Шпалери

При згадуванні нами шпалер, багато клієнтів кривляться від спогадів старих квартир 2000-х, і шпалер з водоспадом. Пам'ятайте такі? Але тенденції на шпалери змінюються щороку. Зараз шпалери – це дуже модний і актуальний акцент в інтер'єрі,

– зазначила Морозова.

Вона розповіла, що принтовані шпалери можуть використовуватися на одній зі стін як акцент. Крім того, часто вибирають шпалери під фарбування, а також однотонні, без рельєфу і візерунків.

2. Декоративна штукатурка

За словами дизайнерки інтер'єру, "штукатурка дає майже безмежні декоративні можливості" і вписується практично в будь-який стиль. Асортимент текстур, фактур і колірної гами – дуже великий. Крім того, цей оздоблювальний матеріал довговічний, без швів, маскує невеликі дефекти стіни.

Декоративна штукатурка – універсальне оздоблення для різних стилів / Фото pinterest

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3. Фарбування

Тут все просто – красиво, мінімалістично і при цьому дуже стильно і завжди актуально.

4. Рейки

Останніми роками рейки користуються популярністю. Вони можуть бути гіпсовими, дерев'яними або з МДФ.

Рейки на стіні, особливо в колір стіни – це мінімалістичний і стриманий декор, він додає вертикальних ліній і фактурності в оздобленні стін,

– пояснила Вікторія Морозова.

5. МДФ-панелі

Дизайнерка інтер'єру уточнила, що дерев'яні або МДФ-панелі додають інтер'єру розкоші і затишку. Однак слід враховувати, що це – не бюджетне рішення.