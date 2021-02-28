Планируя ремонт в квартире или доме, один из немаловажных вопросов – отделка стен.

Какие материалы для отделки стен используются чаще всего – рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Самые популярные материалы для отделки стен

1. Обои

При упоминании нами обоев, многие клиенты морщатся от воспоминаний старых квартир 2000-х, и обоев с водопадом. Помните такие? Но тенденции на обои меняются каждый год. Сейчас обои – это очень модный и актуальный акцент в интерьере,

– отметила Морозова.

Она рассказала, что принтованные обои могут использоваться на одной из стен в качестве акцента. Кроме того, часто выбирают обои под покраску, а также однотонные, без рельефа и узоров.

2. Декоративная штукатурка

По словам дизайнера интерьера, "штукатурка дает почти безграничные декоративные возможности" и вписывается практически в любой стиль. Ассортимент текстур, фактур и цветовой гаммы – очень велик. Кроме того, этот отделочный материал долговечен, без швов, маскирует небольшие дефекты стены.

Декоративная штукатурка – универсальная отделка для разных стилей / Фото pinterest

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3. Покраска

Тут все просто – красиво, минималистично и при этом очень стильно и всегда актуально.

4. Рейки

В последние годы рейки пользуются популярностью. Они могут быть гипсовыми, деревянными или из МДФ.

Рейки на стене, особенно в цвет стены – это минималистичный и сдержанный декор, он добавляет вертикальных линий и фактурности в отделку стен,

– пояснила Виктория Морозова.

5. МДФ-панели

Дизайнер интерьера уточнила, что деревянные или МДФ-панели добавляют интерьеру роскоши и уюта. Однако следует учитывать, что это – не бюджетное решение.