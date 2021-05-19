Слід скласти план й розібратися, на яких пунктах допускається економія. Детальніше про це розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Велешина.

Цікаво В Україні подорожчають квартири в новобудовах: чому, коли й на скільки

Недорогі однокімнатні та двокімнатні квартири мають високимй попит і є найшвидшими інвестиціями. Як же зробити так, щоб квартира була привабливою, а ремонт недорогим і довговічним?

– зазначила Велешина.

На чому можна заощадити

Оздоблення підлоги. Використовуйте ламінат. Він є волого- й водостійкий в різному ціновому діапазоні. Для мокрих зон слід підібрати гарну плитку.

Використовуйте ламінат. Він є волого- й водостійкий в різному ціновому діапазоні. Для мокрих зон слід підібрати гарну плитку. Оздоблення стелі. Для фінішного покриття підійде недорога фарба. Ще одним варіантом є натяжна матова стеля.

Для фінішного покриття підійде недорога фарба. Ще одним варіантом є натяжна матова стеля. Оздоблення стін. Виберіть бюджетну фарбу. Через час її можна освіжити.

Виберіть бюджетну фарбу. Через час її можна освіжити. Сантехніка. За словами дизайнерки інтер'єру, краще зупинити вибір на найбільш бюджетній моделі відомого виробника.

Меблі мають бути максимально простими, з найменшою кількістю деталей, поділів і різних розсувних механізмів,

– уточнила Вікторія Велешина.

Є пункти, на яких не варто заощаджувати під час ремонту / Фото pinterest

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На чому економити не варто