Ремонт квартири під оренду: на чому можна й не можна економити

19 травня 2021 , 17:57
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Інстаграм Вікторії Велешиної

Найчастіше ремонт у в квартирі, яка буде здаватися в оренду, намагаються зробити максимально бюджетним. Однак не на всьому можна економити.

Слід скласти план й розібратися, на яких пунктах допускається економія. Детальніше про це розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Велешина.

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Недорогі однокімнатні та двокімнатні квартири мають високимй попит і є найшвидшими інвестиціями. Як же зробити так, щоб квартира була привабливою, а ремонт недорогим і довговічним?
– зазначила Велешина.

На чому можна заощадити

  • Оздоблення підлоги. Використовуйте ламінат. Він є волого- й водостійкий в різному ціновому діапазоні. Для мокрих зон слід підібрати гарну плитку.
  • Оздоблення стелі. Для фінішного покриття підійде недорога фарба. Ще одним варіантом є натяжна матова стеля.
  • Оздоблення стін. Виберіть бюджетну фарбу. Через час її можна освіжити.
  • Сантехніка. За словами дизайнерки інтер'єру, краще зупинити вибір на найбільш бюджетній моделі відомого виробника.

Меблі мають бути максимально простими, з найменшою кількістю деталей, поділів і різних розсувних механізмів,
– уточнила Вікторія Велешина.

Є пункти, на яких не варто заощаджувати під час ремонту / Фото pinterest

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На чому економити не варто

  • Будівельники. Цей пункт є одним з тих, на яких не рекомендується економити. Бригада повинна якісно виконувати роботу, інакше переробляти все обійдеться дорожче.
  • Інженерні моменти. За словами Велешиної, водопостачання, опалення, каналізація, електрика – моменти, економія на яких може призвести до нового ремонту.
  • На плитці у санвузлі та зоні кухні.
    На дизайн-проєкті – це економить час, гроші й нерви.

 

Автор: Наталя Бережна