Плитка у ванній: 5 небанальних дизайн-ідей
З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являються нові рішення і тренди. Однак деякі відомі варіанти також залишаються затребуваними.
Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Які прийоми актуальні ув ванних кімнатах в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Якщо ви давно хотіли змінити інтер'єр ванної кімнати і, нарешті, замінити дратівливу плитку з дельфінами, квітами або бордюрами – цей пост для вас,
– зазначила Морозова.
5 ідей для ванної
1. Кладка "Ялинка". Цей спосіб передбачає використання прямокутної плитки. Дизайн виглядає стильно, оригінально і дозволяє зробити гарний акцент.
"Ялинка" прикрасить ванну кімнату / Фото pinterest
2. Плитка лише в мокрій зоні. За словами дизайнерки інтер'єру, цей прийом використовується дуже часто. Він дозволяє комбінувати плитку з вологостійким фарбуванням.
Важливо! Фарбування потрібно використовувати лише у тих місцях, де немає прямого попадання води. Такий прийом дуже красиво виглядає з дверима прихованого монтажу, які можна пофарбувати під колір стіни,
– пояснила Морозова.
3. Плитка з імітацією натуральних матеріалів. За словами фахівців, такий варіант не є нововведенням, скоріше – нестаріючою класикою. Поєднання плитки під мармур і дерево завжди доречне і актуальне.
Мармур і дерево – завжди актуальна класика / Фото designer-info
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4. Однакова плитка на підлозі і стінах. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що такий прийом дозволяє візуально стерти кордони між підлогою та стінами, і розширити простір. При цьому подібне рішення виглядає стильно і мінімалістично, якщо правильно підібрати плитку.
5. Терраццо
Це залиті цементом різнокольорові шматочки скла, мармуру та каменю. Це тренд зі списку "ніколи не вийдуть з моди", цей матеріал пройшов перевірку століттями,
– резюмувала Вікторія Морозова.
Терраццо користується високим попитом / Фото pinterest
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