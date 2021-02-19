З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являються нові рішення і тренди. Однак деякі відомі варіанти також залишаються затребуваними.

Які прийоми актуальні ув ванних кімнатах в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Якщо ви давно хотіли змінити інтер'єр ванної кімнати і, нарешті, замінити дратівливу плитку з дельфінами, квітами або бордюрами – цей пост для вас,

– зазначила Морозова.

5 ідей для ванної

1. Кладка "Ялинка". Цей спосіб передбачає використання прямокутної плитки. Дизайн виглядає стильно, оригінально і дозволяє зробити гарний акцент.

"Ялинка" прикрасить ванну кімнату / Фото pinterest

2. Плитка лише в мокрій зоні. За словами дизайнерки інтер'єру, цей прийом використовується дуже часто. Він дозволяє комбінувати плитку з вологостійким фарбуванням.

Важливо! Фарбування потрібно використовувати лише у тих місцях, де немає прямого попадання води. Такий прийом дуже красиво виглядає з дверима прихованого монтажу, які можна пофарбувати під колір стіни,

– пояснила Морозова.

3. Плитка з імітацією натуральних матеріалів. За словами фахівців, такий варіант не є нововведенням, скоріше – нестаріючою класикою. Поєднання плитки під мармур і дерево завжди доречне і актуальне.

Мармур і дерево – завжди актуальна класика​ / Фото designer-info

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4. Однакова плитка на підлозі і стінах. Дизайнерка інтер'єру уточнила, що такий прийом дозволяє візуально стерти кордони між підлогою та стінами, і розширити простір. При цьому подібне рішення виглядає стильно і мінімалістично, якщо правильно підібрати плитку.

5. Терраццо

Це залиті цементом різнокольорові шматочки скла, мармуру та каменю. Це тренд зі списку "ніколи не вийдуть з моди", цей матеріал пройшов перевірку століттями,

– резюмувала Вікторія Морозова.

Терраццо користується високим попитом​ / Фото pinterest