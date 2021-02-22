Ремонт ванной комнаты: 5 пунктов, на которых можно сэкономить
Во время ремонтных работ всегда появляются дополнительные траты, поэтому следует заранее продумать, на чем можно сэкономить.
Источник:Инстаграм Полины Ильяшенко
5 пунктов экономии при ремонте ванной назвала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Довольно часто вы спрашиваете, на чем можно сэкономить при ремонте ванной, а на чем не стоит. В этой части расскажу, на чем можно,
– отметила Ильяшенко.
На чем сэкономить в ванной
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Напольное покрытие
По словам дизайнера интерьера, можно взять недорогую плитку. Если соблюдать правила укладки, она будет долго служить.
Обратите внимание на узоры на плитке – дело в том, что у плитки дешеевого сегмента – 3-5 различных узоров и выбрать ее в магазине, к примеру все 5 м2, вы не сможете. У плитки дорогого сегмента узоров может быть 30 видов, то есть шансов, что плитка с одинаковым узором будет лежать рядом – 1 из 100. А вот с недорогой плиткой придется поиграть в тетрис в прямом смысле. Чтобы выложить красивый рисунок, советую разложить ее и посмотреть на общий вид,
– порекомендовала Полина Ильяшенко.
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Умывальники, душевые стойки, наборы унитаз и инсталляция
Дизайнер интерьера рекомендует искать акционные позиции. Например, в гипермаркетах бывают хорошие скидки, которые позволяют приобрести все по приемлемой цене.
Сантехнику можно приобрести по скидкам / Фото pinterest
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Встроенные механизмы
Ильяшенко уточнила, что отказ от встроенных механизмов позволит существенно сэкономить, ведь обычные смесители и душевые стойки обходятся дешевле. При этом она рекомендует все же брать унитаз с инсталляцией – это существенно облегчит уборку.
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Краны и умывальники
Цветные краны, умывальники, унитазы – в разы дороже "стандартных" цветов,
– пояснила дизайнер интерьера.
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Декор
Еще один пункт экономии – декор. В ванной комнате следует избегать дешевых декоративных элементов и цветов.
Избегайте дешевого декора в ванной / Фото pinterest
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