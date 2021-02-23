Ремонт ванної кімнати: на чому не потрібно економити
Ремонт у ванній кімнаті завжди виливається у "копієчку", тому у багатьох виникає бажання заощадити.
Джерело:Інстаграм Поліни Ілляшенко
На чому не варто економити під час ремонту у ванній – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.
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Ремонт ванної або суміщеного санвузла – справа не проста, особливо якщо це квартира. Не забуваємо про сусідів, яких можемо затопити, якщо заощадити неправильно,
– зазначила Ілляшенко.
На чому не варто економити у ванній
- Сантехнік. За словами Іллшенко, це перша людина, яка зайде у ванну, якщо планується ремонт. Досвід, а також знання нюансів і тонкощів – важливий критерій підбору фахівця.
- Системи прихованого монтажу. На цьому пункті також не рекомендується економити, адже все, що встановлюється в стіну, дуже складно міняти або лагодити. Тому краще один раз поставити якісну систему і не хвилюватися.
- Вентиляція – момент, який не можна ігнорувати. Пам'ятайте, що якщо у санвузлі буде волого і тепло, то грибок може з'явитися раніше, ніж ви його помітите.
- Двокомпонентна затирка. За словами Ілляшенко, вона стійка до вологи, довговічна і підійде до будь-якого виду плитки.
Під час ремонту у ванній не можна економити на кількох пунктах / Фото pinterest
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Труби – саме тому я згадала сусідів. Низькоякісні труби можуть ламатися навіть при укладанні, що вже говорити про довгу службу. А уявіть, що вже ремонт закінчили і почало текти. У вас і у сусідів знизу. Доведеться переробити все, тому тут не економимо,
– наголосила Поліна Ілляшенко.
- Змішувачі. Дизайнерка інтер'єру рекомендує купувати латунні змішувачі. За її словами, вони якісні і довго служитимуть.
- Гідроізоляція. У ванній це 3 мокрих зони – підлога, територія навколо ванни і умивальника. Для того щоб вода і волога не просочувалися к пористу структуру стін, потрібна якісна гідроізоляція. Тому економити на цьому не слід.
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