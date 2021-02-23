Ремонт ванной комнаты: на чем не нужно экономить
Ремонт в ванной комнате всегда выливается в "копеечку", поэтому у многих возникает желание сэкономить.
Источник:Инстаграм Полины Ильяшенко
На чем не следует экономить во время ремонта в ванной – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.
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Ремонт ванной или совмещенного санузла – дело не простое, особенно если это квартира. Не забываем о соседях, которых можем затопить, если сэкономить неправильно,
– отметила Ильяшенко.
На чем не стоит экономить в ванной
- Сантехник. По словам Ильшенко, это первый человек, который зайдет в ванную, если планируется ремонт. Опыт, а также знание нюансов и тонкостей – важный критерий подбора специалиста.
- Системы скрытого монтажа. На этом пункте также не рекомендуется экономить, ведь все, что устанавливается в стену, очень сложно менять или чинить. Поэтому лучше один раз поставить качественную систему и не волноваться.
- Вентиляция – момент, который нельзя игнорировать. Помните, что если в санузле будет влажно и тепло, то грибок может появиться раньше, чем вы его заметите.
- Двухкомпонентная затирка. По словам Ильяшенко, она устойчива к влаге, долговечна и подойдет к любому виду плитки.
Во время ремонта в ванной нельзя экономить на нескольких пунктах / Фото pinterest
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Трубы – именно поэтому я упомянула соседей. Низкокачественные трубы могут ломаться даже при укладке, что уж говорить о долгой службе. А представьте, что уже ремонт закончили и началась течь. У вас и у соседей снизу. Придется переделать все, поэтому тут не экономим,
– подчеркнула Полина Ильяшенко.
- Смесители. Дизайнер интерьера рекомендует приобретать латунные смесители. По ее словам, они качественные и будут долго служить.
- Гидроизоляция. В ванной это 3 мокрых зоны – пол, территория вокруг ванны и умывальника. Для того чтобы вода и влага не просачивались в пористую структуру стен, нужна качественная гидроизоляция. Поэтому экономить на этом не следует.
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