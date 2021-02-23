Ремонт в ванной комнате всегда выливается в "копеечку", поэтому у многих возникает желание сэкономить.

На чем не следует экономить во время ремонта в ванной – рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Ремонт ванной или совмещенного санузла – дело не простое, особенно если это квартира. Не забываем о соседях, которых можем затопить, если сэкономить неправильно,

– отметила Ильяшенко.

На чем не стоит экономить в ванной

Сантехник. По словам Ильшенко, это первый человек, который зайдет в ванную, если планируется ремонт. Опыт, а также знание нюансов и тонкостей – важный критерий подбора специалиста.

По словам Ильшенко, это первый человек, который зайдет в ванную, если планируется ремонт. Опыт, а также знание нюансов и тонкостей – важный критерий подбора специалиста. Системы скрытого монтажа. На этом пункте также не рекомендуется экономить, ведь все, что устанавливается в стену, очень сложно менять или чинить. Поэтому лучше один раз поставить качественную систему и не волноваться.

На этом пункте также не рекомендуется экономить, ведь все, что устанавливается в стену, очень сложно менять или чинить. Поэтому лучше один раз поставить качественную систему и не волноваться. Вентиляция – момент, который нельзя игнорировать. Помните, что если в санузле будет влажно и тепло, то грибок может появиться раньше, чем вы его заметите.

– момент, который нельзя игнорировать. Помните, что если в санузле будет влажно и тепло, то грибок может появиться раньше, чем вы его заметите. Двухкомпонентная затирка. По словам Ильяшенко, она устойчива к влаге, долговечна и подойдет к любому виду плитки.

Во время ремонта в ванной нельзя экономить на нескольких пунктах / Фото pinterest

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