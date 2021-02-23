Ремонт ванної кімнати: на чому не потрібно економити

Ремонт у ванній кімнаті завжди виливається у "копієчку", тому у багатьох виникає бажання заощадити.

На чому не варто економити під час ремонту у ванній – розповіла дизайнерка інтер'єру Поліна Ілляшенко.

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Ремонт ванної або суміщеного санвузла – справа не проста, особливо якщо це квартира. Не забуваємо про сусідів, яких можемо затопити, якщо заощадити неправильно,

– зазначила Ілляшенко.

На чому не варто економити у ванній

Сантехнік. За словами Іллшенко, це перша людина, яка зайде у ванну, якщо планується ремонт. Досвід, а також знання нюансів і тонкощів – важливий критерій підбору фахівця.

За словами Іллшенко, це перша людина, яка зайде у ванну, якщо планується ремонт. Досвід, а також знання нюансів і тонкощів – важливий критерій підбору фахівця. Системи прихованого монтажу. На цьому пункті також не рекомендується економити, адже все, що встановлюється в стіну, дуже складно міняти або лагодити. Тому краще один раз поставити якісну систему і не хвилюватися.

На цьому пункті також не рекомендується економити, адже все, що встановлюється в стіну, дуже складно міняти або лагодити. Тому краще один раз поставити якісну систему і не хвилюватися. Вентиляція – момент, який не можна ігнорувати. Пам'ятайте, що якщо у санвузлі буде волого і тепло, то грибок може з'явитися раніше, ніж ви його помітите.

– момент, який не можна ігнорувати. Пам'ятайте, що якщо у санвузлі буде волого і тепло, то грибок може з'явитися раніше, ніж ви його помітите. Двокомпонентна затирка. За словами Ілляшенко, вона стійка до вологи, довговічна і підійде до будь-якого виду плитки.

Під час ремонту у ванній не можна економити на кількох пунктах​ / Фото pinterest

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