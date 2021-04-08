Ремонт в ванной комнате всегда вызывает множество вопросов и сложностей. В этом помещении важно продумать все до мелочей.

После ремонта владельцы замечают некоторые неприятные нюансы, которых можно было избежать. Какие ошибки распространены – рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Читайте Ванная комната в белом цвете: особенности, преимущества и недостатки

Исправляем ошибки – то, что точно испортит даже самый красивый интерьер. А у вас в ванной как? Правильно или еще нужно исправить какие-то моменты?

– отметила Петайкина.

Каких нюансов избегать в ванной

Уголки

Используются между ванной и плиткой для того, чтобы в щель не попадала вода. Они выглядят дешево, к тому же, со временем желтеют. Если без уголков не обойтись – подберите тонкий и лаконичный вариант. Еще один отличный способ избежать уголка – установить ванну четко до плитки и проработать все эпоксидным герметиком.

Люки

Этот элемент обязательно должен быть в ванной. Первая ошибка – слишком маленький люк, который в случае аварии придется ломать. Вторая ошибка – визуальная. Учитывайте, что белый люк удешевляет интерьер. Решение этой ошибки – маскировка люка за плиткой или в шкафчике.

Плитка

Слишком яркая плитка может испортить интерьер ванной. Если вы хотите оживить и освежить помещение – используйте продуманное освещение, стильные нейтральные оттенки и цветовой акцент.

По словам дизайнера интерьера, яркая плитка может быстро надоесть / Фото pinterest

Интересно Как декорировать интерьер, чтобы сделать квартиру модной: 3 совета

Сушилка

Веревки для белья в ванной встречаются и сейчас. Это бюджетное решение, но оно может "убить" любой дизайн. Чтобы избежать подобного – рассмотрите автоматические сушилки или полотенцесушители.

Хранение

Различные баночки и бутылочки в ванной не станут ее украшением. Продумайте скрытое хранение, а для открытых полок используйте корзины в одном стиле.

Красивые аксессуары украсят ванную / Фото pinterest