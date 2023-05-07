Багато хто воліє економити на цьому, аби не робити зайві отвори у стінах, проте використання застарілих подовжувачів буде виглядати куди гірше, ніж продуманий максимум. Як розрахувати кількість розеток, ділиться 24 канал.

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Скільки потрібно розеток у квартирі

Наше життя щодня супроводжують різноманітні ґаджети, побутова техніка та інші прилади, які покликані зробити буденність простішою. І це головне пояснення, чому у сучасній квартирі потрібна величезна кількість розеток та правильне їхнє розташування.

Спланувати розташування вимикачів та розеток можна, маючи приблизне уявлення дизайну в квартирі, аби взяти до уваги всі робочі зони. Тож беремось рахувати максимальну кількість необхідних пристроїв, які ви плануєте використовувати у квартирі, – це мінімум. До цієї кількості додаємо по 2 – 3 роз'єми про запас для кожної кімнати.

Обов'язкове розміщення розеток у зоні приліжкової тумби, де зазвичай розташовані ґаджети чи годинники, які допомагають вранці прокинутись. У цій зоні також можна розмістити вимикач прохідного світла, локального світла в кімнаті та розетки для зарядки. Доречно також створити одну розетку для USB-виходу, що сьогодні користується особливою популярністю.



Скільки розеток треба на кухні / Фото Pexels

На кухні важливо продумати розміщення розеток відповідно до планування робочої зони. Стандартний набір: холодильник, мікрохвильова піч, посудомийна машина, витяжка, варильна поверхня та електрична духовка.

Важлива і висота розміщення розеток для вбудованої техніки. Рекомендуємо монтувати їх 10 – 15 сантиметрів від підлоги, щоб після встановлення гарнітура ви могли легко дістатись розеток. А от для витяжки та освітлення варто розміщувати роз'єми варто зверху, щоб до них завжди був доступ.