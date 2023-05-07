Многие предпочитают экономить на этом, чтобы не делать лишние отверстия в стенах, однако использование устаревших удлинителей будет выглядеть куда хуже продуманного максимума. Как рассчитать количество розеток, делится 24 канал.

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Сколько нужно розеток в квартире

Нашу жизнь ежедневно сопровождают разнообразные гаджеты, бытовая техника и другие приборы, призванные сделать обыденность проще. И это главное объяснение, почему в современной квартире требуется множество розеток и правильное их расположение.

Спланировать расположение выключателей и розеток можно, имея приблизительное представление дизайна в квартире, чтобы принять во внимание все рабочие зоны. Поэтому беремся считать максимальное количество необходимых устройств, которые вы планируете использовать в квартире – это минимум. К этому количеству добавляем по 2 – 3 разъема впрок для каждой комнаты.

Обязательное размещение розеток в зоне прикроватной тумбы, где обычно расположены гаджеты или часы, которые помогают утром проснуться. В этой зоне можно разместить выключатель проходного света, локального света в комнате и розетки для зарядки. Уместно также создать одну розетку для USB-выхода, которая сегодня пользуется особой популярностью.



Сколько розеток нужно на кухне / Фото Pexels

На кухне важно продумать размещение розеток в соответствии с планировкой рабочей зоны. Стандартный набор: холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, вытяжка, варочная поверхность и электрическая духовка.

Важна и высота размещения розеток для встроенной техники. Рекомендуем монтировать их 10 – 15 сантиметров от пола, чтобы после установки гарнитура вы могли легко добраться до розеток. А вот для вытяжки и освещения следует размещать разъемы сверху, чтобы к ним всегда был доступ.