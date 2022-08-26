Як повідомили на сайті Мінцифри, ці дані необхідні для того, щоб сформувати політику компенсації збитків та відбудови після перемоги України.

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Для чого створено Реєстр

Як розповів під час презентації Реєстру міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, відбудова України – складний процес, який займе багато часу та ресурсів. Тому було важливо розпочати підготовку до відновлення якомога раніше.

Ми зробили це навесні. Саме тоді ми запустили прийом заявок про пошкоджене майно у Дії. А сьогодні презентуємо реєстр, який буде зберігати цю інформацію. Вона допоможе створити ефективний план відновлення та компенсувати збитки українцям,
– зазначив він.

Федоров додав, що Реєстр буде наповнюватись даними за результатами обстежень будівель спеціальними комісіями. За їх створення відповідатимуть органи місцевого самоврядування або військово-цивільні адміністрації.

У пресслужбі Мінцифри повідомили, що проєкт реалізується за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

Як правильно зареєструвати пошкоджене майно

Раніше заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, як правильно подати заявку на компенсацію.

  • Для цього достатньо подати заявку в Дію – на сайті або в мобільному додатку. Якщо ж у громадянина немає можливості скористатись онлайн-реєстрацією, то це можна зробити через ЦНАП.
  • Після того, як громадянин подав заявку доступним йому способом, органи місцевого самоврядування створюють спеціальну комісію, яка й займеться оглядом пошкодженого майна заявника.
  • Після перевірки комісія складає акт обстеження будинку чи квартири.
  • Якщо пошкодження значні, органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, який містить висновок щодо можливості подальшої експлуатації об'єкта.
  • Заява та висновок комісії стосовно кожного перевіреного об'єкта будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Порядок фіксації пошкодженого майна для його відновлення

Порядок фіксації пошкодженого майна для його відновлення / Інфографіка телеграм Кирила Тимошенка

Раніше, аби звільнити українців від сплати податків за пошкоджене або зруйноване майно, у Верховній Раді України зареєстрували відповідний законопроєкт. Відтак у Податковому кодексі пропонується закріпити норму про ненарахування та несплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, коли сталася руйнація об’єкта.