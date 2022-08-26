Как сообщили на сайте Минцифры, эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации ущерба и восстановления после победы Украины.

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Для чего создан Реестр

Как рассказал во время презентации Реестра министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, восстановление Украины – сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому было важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше.

Мы сделали это весной. Тогда мы запустили прием заявок о поврежденном имуществе в Дії. А сегодня представим реестр, который будет хранить эту информацию. Она поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать ущерб украинцам,

– отметил он.

Напомним. Украинцы подали более 256 тысяч заявлений о поврежденном имуществе через приложение и портал Дія.

Федоров добавил, что Реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями. За их создание будут отвечать органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что проект реализуется при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Как правильно зарегистрировать поврежденное имущество

Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, как правильно подать заявку на компенсацию.

Для этого достаточно подать заявку в Дії – на сайте или в мобильном приложении. Если у гражданина нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, то это можно сделать через ЦНАП.

После того как гражданин подал заявку доступным ему способом, органы местного самоуправления создают специальную комиссию, которая займется осмотром поврежденного имущества заявителя.

После проверки комиссия составляет акт обследования дома или квартиры.

Если повреждения значительны, органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию, содержащий вывод о возможности дальнейшей эксплуатации объекта.

Заявление и заключение комиссии по каждому проверенному объекту будут вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Порядок фиксации поврежденного имущества для его восстановления / Инфографика телеграмм Кирилла Тимошенко

Ранее, чтобы освободить украинцев от уплаты налогов за поврежденное или разрушенное имущество, в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. Следовательно, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта.