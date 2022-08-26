Как сообщили на сайте Минцифры, эти данные необходимы для того, чтобы сформировать политику компенсации ущерба и восстановления после победы Украины.
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Для чего создан Реестр
Как рассказал во время презентации Реестра министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, восстановление Украины – сложный процесс, который займет много времени и ресурсов. Поэтому было важно начать подготовку к восстановлению как можно раньше.
Мы сделали это весной. Тогда мы запустили прием заявок о поврежденном имуществе в Дії. А сегодня представим реестр, который будет хранить эту информацию. Она поможет создать эффективный план восстановления и компенсировать ущерб украинцам,
– отметил он.
Федоров добавил, что Реестр будет наполняться данными по результатам обследований зданий специальными комиссиями. За их создание будут отвечать органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации.
В пресс-службе Минцифры сообщили, что проект реализуется при поддержке USAID/UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".
Как правильно зарегистрировать поврежденное имущество
Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, как правильно подать заявку на компенсацию.
- Для этого достаточно подать заявку в Дії – на сайте или в мобильном приложении. Если у гражданина нет возможности воспользоваться онлайн-регистрацией, то это можно сделать через ЦНАП.
- После того как гражданин подал заявку доступным ему способом, органы местного самоуправления создают специальную комиссию, которая займется осмотром поврежденного имущества заявителя.
- После проверки комиссия составляет акт обследования дома или квартиры.
- Если повреждения значительны, органы местного самоуправления привлекают экспертов и составляют отчет по техническому обследованию, содержащий вывод о возможности дальнейшей эксплуатации объекта.
- Заявление и заключение комиссии по каждому проверенному объекту будут вноситься в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Порядок фиксации поврежденного имущества для его восстановления / Инфографика телеграмм Кирилла Тимошенко
Ранее, чтобы освободить украинцев от уплаты налогов за поврежденное или разрушенное имущество, в Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект. Следовательно, в Налоговом кодексе предлагается закрепить норму о неначислении и неуплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, начиная с месяца, когда произошло разрушение объекта.