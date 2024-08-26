Чи зростуть ціни на нерухомість восени: прогноз експерта

Попит на оренду зараз досить високий, ціни також зросли. Чи збережеться така тендеція восени, чи ціни все ж підуть вгору, відповів експерт з нерухомості.

За прогнозом Юрія Піти, попит на нерухомість зросте в першій половині осені. Про це мовиться в ексклюзивному матеріалі 24 Каналу "Не Київ і не Львів: де купити та орендувати квартиру найдорожче".

Цікаво 5 тисяч на місяць: який вигляд має найдешевша квартира для оренди у Львові

Активний попит – стабільні ціни

На початку осені ринок стає трохи активнішим, адже житло, зокрема, шукають студенти, у яких починається навчальний рік. Якщо попит не спадатиме, а буде активним, то стабільними залишатимуться ціни.

Варто зазначити, що на ринок впливатимуть події на фронті, а також фінансові можливості населення. А змога населення орендувати чи купувати житло залежить від ситуації на економічному рівні, стабільного ринку праці, міжнародної допомоги та державної підтримки сектору.

"Якщо попит не буде активним, тоді очікуємо зниження цін", – прогнозує резюмує Юрій Піта.

Де шукати недорогі квартири у Львові та Києві

На Троєщині в Києві однокімнатна квартира на вторинці коштує 40 тисяч доларів. Двокімнатна – 54,7 тисячі доларів, а трикімнатна – всього лише 68,3 тисячі доларів. Це більше ніж утричі дешевше, ніж у Печерському районі. Навіть у передмістях столиці середня вартість на квартири вища.

У Львові найнижчі ціни на вторинному ринку є у Залізничному та Галицькому районах. Однокімнатні квартири там у середньому коштують 55 та 60 тисяч доларів відповідно.