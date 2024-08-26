По прогнозу Юрия Питы, спрос на недвижимость вырастет в первой половине осени. Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала "Не Киев и не Львов: где купить и арендовать квартиру дороже всего".

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Активный спрос – стабильные цены

В начале осени рынок становится немного активнее, ведь жилье, в частности, ищут студенты, у которых начинается учебный год. Если спрос не будет спадать, а будет активным, то стабильными будут оставаться цены.

Стоит отметить, что на рынок будут влиять события на фронте, а также финансовые возможности населения. А возможность населения арендовать или покупать жилье зависит от ситуации на экономическом уровне, стабильного рынка труда, международной помощи и государственной поддержки сектора.

"Если спрос не будет активным, тогда ожидаем снижения цен", – прогнозирует резюмирует Юрий Пита.

Где искать недорогие квартиры во Львове и Киеве

На Троещине в Киеве однокомнатная квартира на вторичке стоит 40 тысяч долларов. Двухкомнатная – 54,7 тысячи долларов, а трехкомнатная – всего лишь 68,3 тысячи долларов. Это более чем в три раза дешевле, чем в Печерском районе. Даже в пригородах столицы средняя стоимость на квартиры выше.

Во Львове самые низкие цены на вторичном рынке есть в Железнодорожном и Галицком районах. Однокомнатные квартиры там в среднем стоят 55 и 60 тысяч долларов соответственно.