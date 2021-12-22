Про це у грудневому звіті розповів Національний банк України. Зібрали найголовніше.

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Попит та пропозиція на ринку нерухомості України

Попит на житло продовжує стало зростати. Кількість угод, укладених на ринку житлової нерухомості у третьому кварталі 2021 року зросла на 6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Попит підживлюють стале та жваве зростання номінальних доходів та погіршення інфляційних очікувань.

Активність на ринку житла / Інфографіка Нацбанк України

Додатковим фактором підвищення попиту є пожвавлене іпотечне кредитування. Вагомим рушієм попиту з боку заможнішого населення зі значними заощадженнями є низька дохідність депозитів, а отже, вища відносна привабливість вкладень в альтернативні активи.

Введення в експлуатацію житла в багатоквартирних будинках / Інфографіка Нацбанк України

За перші 9 місяців 2021 року в Україні було введено в експлуатацію майже вдвічі більше нового житла в багатоквартирних будинках, ніж у середньому за аналогічний проміжок часу в останні 5 років. Нацбанк зазначає, що лише у Києві обсяги введення в експлуатацію зросли майже в 3 ризи у порівнянні із минулим роком.

В майбутньому, темпи введення житла в експлуатацію можуть бути частково обмеженими, оскільки торік обсяги будівництва були незначними. Обмежена пропозиція, ймовірно, посилить тиск на ціни в майбутньому.

Але є й позитивна тенденція – у 2021 році кількість стартів забудови зросла. За перші 3 квартали в Україні було розпочато зведення понад 120 тисяч квартир – майже у 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 7% вище докризового рівня. Це може компенсувати меншу кількість стартів нового будівництва торік.

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Ринок розігрівається, але про цінову бульбашку нині не йдеться

Восени ціна нерухомості в новобудовах зростала в межах 10 – 15% (у гривнях). Ціни на житло на вторинному ринку зростають у середньому на кілька відсоткових пунктів швидше. За результатами опитування про умови іпотечного кредитування, вартість житла, яке купувалося у кредит у 3 кварталі 2021 року, була на 14% вищою, ніж рік тому.

Зростання цін є наслідком дії набору факторів, які дещо відрізняються залежно від сектору ринку нерухомості. На ринку новобудов ключовим фактором зростання цін є собівартість будівництва. У жовтні ціни житлового будівництва зросли на 16%. Ціни на вторинному ринку рухаються паралельно із цінами новобудов та є вищими через нижчі ризики та вищу ліквідність.

Житло залишається доступним

Попри те, що вартість житла зростає, показник "ціна до річного доходу" є досить стабільним. Станом на кінець вересня цей індикатор зменшився на 1 відсотковий пункт відносно значення рік тому та залишається на історично найнижчому рівні. Це пояснюється тим, що номінальні доходи населення зростають швидше, ніж ціни на житло. Показник "ціна до ренти" за рік не змінився та загалом за історичними та міжнародними мірками є низьким.