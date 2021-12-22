Об этом в декабре рассказал Национальный банк Украины. Собрали самое главное.

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Спрос и предложение на рынке недвижимости Украины

Спрос на жилье продолжает расти. Количество сделок, заключенных на рынке жилой недвижимости в третьем квартале 2021 года, выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос подпитывают устойчивый рост номинальных доходов и ухудшение инфляционных ожиданий.

Активность на рынке жилья / Инфографика Нацбанк Украины

Дополнительным фактором повышения спроса является оживление ипотечное кредитование. Весомым двигателем спроса со стороны более состоятельного населения со значительными сбережениями является низкая доходность депозитов, а значит, более высокая относительная привлекательность вложений в альтернативные активы.

Ввод в эксплуатацию жилья в многоквартирных домах / Инфографика Нацбанк Украины

За первые 9 месяцев 2021 года в Украине введено в эксплуатацию почти вдвое больше нового жилья в многоквартирных домах, чем в среднем за аналогичный промежуток времени в последние 5 лет. Нацбанк отмечает, что только в Киеве объемы ввода в эксплуатацию выросли почти в 3 ризы по сравнению с прошлым годом.

В будущем темпы ввода жилья в эксплуатацию могут быть частично ограниченными, поскольку в прошлом году объемы строительства были незначительными. Ограниченное предложение, возможно, усилит давление на цены в будущем.

Но есть и положительная тенденция – в 2021 году количество стартов застройки выросло. За первые 3 квартала в Украине было начато строительство более 120 тысяч квартир – почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 7% выше докризисного уровня. Это может компенсировать меньшее количество стартов нового строительства в прошлом году.

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Рынок разогревается, но о ценовом пузыре сейчас речь не идет

Осенью цена недвижимости в новостройках росла в пределах 10 – 15% (в гривнах). Цены на жилье на вторичном рынке растут в среднем на несколько процентных пунктов быстрее. По результатам опроса об условиях ипотечного кредитования стоимость жилья, которое покупалось в кредит в 3 квартале 2021 года, была на 14% выше, чем год назад.

Рост цен является следствием действия набора факторов, несколько отличающихся в зависимости от сектора рынка недвижимости. На рынке новостроек ключевым фактором роста цен является себестоимость строительства. В октябре цены на жилищное строительство выросли на 16%. Цены на вторичном рынке движутся параллельно с ценами новостроек и выше из-за низших рисков и более высокой ликвидности.

Жилье остается доступным

Несмотря на то, что стоимость жилья растет, показатель "цена до годового дохода" достаточно стабильный. По состоянию на конец сентября этот индикатор уменьшился на 1 процентный пункт относительно значения год назад и остается на самом низком уровне. Это объясняется тем, что номинальные доходы населения растут быстрее, чем цены на жилье. Показатель "цена до ренты" за год не изменился и в целом по историческим и международным меркам низкий.