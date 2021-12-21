Експерти зафіксували ріст цін на вторинному ринку України: в яких містах та на скільки

З жовтня по листопад включно середня вартість квартир, виставлених на продаж на вторинному ринку України, зросла на 9,6%. Відтак ціна "квадрату" підскочила з 901 до 988 доларів.

Про це свідчать результати дослідження вторинного ринку нерухомості України, проведеного Асоціацією фахівців з нерухомості (рієлторів) України спільно з Геоінформаційним порталом "Увекон". Зібрали найголовніше.

Важливо Купівля паркомісця у Києві: вдала інвестиція чи гроші на вітер

Як розподілилися ціни за площею

Ціни на 1-кімнатні квартири збільшилися в середньому на 5,3% – із 951 до 1001 доларів за квадратний метр;

вартість 2-кімнатних квартир зросла в середньому на 7,3% – із 860 до 923 доларів квадратний метр;

ціни на 3-кімнатні квартири додали в ціні 10,2% та зросли із 879 до 968 доларів за квадратний метр;

вартість 4-кімнатних квартир зросла в середньому на 12,8% – із 1227 до 1308 доларів за квадратний метр.

В обласних центрах України спостерігалася схожа тенденція. Впродовж жовтеня – листопада, вартість квартир на вторинному ринку збільшилася на 8,7% у порівнянні із вереснем. Середній чек на квадрат зріс з 1123 до 1223 доларів за метр квадратний:

1-кімнатні квартири подорожчали в середньому на 4,4%: з 1073 до 1120 доларів за метр квадратний;

вартість 2-кімнатних – зросла на 5,4%: з 1057 до 1114 доларів за метр квадратний,

3-кімнатні квартири додали в ціні 11,5% – з 1088 до 1212 доларів за метр квадратний;

вартість 4-кімнатних збільшилася на 10,2%: з 1591 до 1752 доларів за метр квадратний.

Найбільше зростання цін зафіксовано в Києві

Ціни на київську "вторинку" зросли на 13,2% / Фото Unsplash

Вартість квартир на вторинному ринку зросла в середньому на 13,2%. На кінець листопада середня вартість квадратного метра на вторинному ринку Києва перевищила позначку 2100 доларів. Збільшення цін в інших містах-мільйонниках не було таким стрімким.

У Дніпрі ціни на вторинне житло за жовтень – листопад зросли на 4,1%, у Львові – на 5,3%, в Одесі – 2,1%, Харкові – 4,7%. Темпи зростання цін на вторинному ринку житла в інших обласних центрах не перевищили 5%, а в деяких містах були практично нульовими (Кропивницький – 0,1%, Чернівці – 0,2%). Оскільки, високі темпи зростання цін зафіксовані лише у Києві, це може свідчити про локальний і тимчасовий характер цінової кон’юнктури на вторинному ринку квартир.

Ріст ціни може підвищити кількість пропозицій

На думку Володимира Шалаєва, генерального директора групи компаній "Увекон", охочих продати свої квартири на піку цін стає все більше.

Майбутня цінова динаміка на житловому ринку буде залежати від економічної та політичної ситуації в Україні. Зважаючи на існуючі ризики, можна прогнозувати стабілізацію цін на ринку житла України,

– резюмував Володимир Шалаєв.

Читайте Вигоди та ризики: на якому етапі будівництва краще купувати квартиру

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, коментуючи результати дослідження, зазначив, що зростання цін виставлених на продаж квартир не є достатньо обґрунтованим.

Він нагадав, що від січня по вересень 2021 року реальна вартість житла на вторинному ринку у найбільших містах зросла в середньому на 15 – 17% і досягла максимальних позначок, що відповідають платоспроможному попиту.

"Наразі ціна продажу квартир на вторинному ринку в середньому на 10 – 12% нижча, аніж вартість, заявлена продавцями. Відповідно, щоб продати квартиру, власникові доведеться або ж суттєво знижувати свій "апетит" до прибутку, або ж чекати на кращі часи, коли доходи громадян суттєво зростуть і, відповідно, збільшиться рівень попиту", – вважає експерт.

Чим спровоковане подорожчання

До весни 2022 року більшість продавців знизить ціни на вторинну нерухомість / Фото Unsplash

Збільшення вартості житла на вторинному ринку, на думку Піти, пояснюється "підтягуванням" цін до вартості квартир на первинному ринку. Проте, як наголосив Юрій Піта, однією з причин зростання "квадратів" на первинному ринку є збільшення собівартості будівництва. Він також не виключив, що завищена вартість квартир стала наслідком не досить коректної роботи модуля оцінки об’єктів нерухомості.

"На відміну від первинного ринку, фактор собівартості квартири взагалі не є критерієм оцінювання реальної вартості житла. Тому "підтягування" цін до первинного ринку завжди має спиратися на реальний попит. Одночасно некоректна оцінка об’єкта, виставленого на продаж, може вводити в оману, як продавців, так і покупців", – підкреслив він.

На його погляд, у найближчі 3 – 4 місяці переважна більшість продавців будуть змушені зменшити вартість виставлених на продаж осель.

Попит на вторинному ринку суттєво обмежений. Відповідно покупці шукатимуть квартири, зважаючи не лише на суто технічні характеристики об’єкта, а більшою мірою на їхню вартість. Люди шукатимуть житло за "підйомною" для них ціною, або ж будуть змушені відкласти придбання на невизначений термін, –

резюмував Піта.

Експерт нагадав, що на вторинному ринку житла впродовж 2021 року не було жодних ознак ажіотажу або ж обмеженої пропозиції, які б теоретично могли вплинути на зростання вартості квартир. До того ж ринок живе за умовами покупця, кількість яких за останні кілька місяців скоротилася більш як на 20%.