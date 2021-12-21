Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом "Увекон". Собрали самое главное.

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Как распределились цены по площади

Цены на 1-комнатные квартиры увеличились в среднем на 5,3% – с 951 до 1001 долларов за квадратный метр;

стоимость двухкомнатных квартир выросла в среднем на 7,3% – с 860 до 923 долларов квадратный метр;

цены на 3-комнатные квартиры прибавили в цене 10,2% и выросли с 879 до 968 долларов за квадратный метр;

стоимость 4-комнатных квартир выросла в среднем на 12,8% – с 1227 до 1308 долларов за квадратный метр.

В областных центрах Украины наблюдалась схожая тенденция. В течение октября – ноября, стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 8,7% по сравнению с сентябрем. Средний чек на квадрат вырос с 1123 до 1223 долларов за квадратный метр:

1-комнатные квартиры подорожали в среднем на 4,4%: с 1073 до 1120 долларов за квадратный метр;

стоимость 2-комнатных – выросла на 5,4%: с 1057 до 1114 долларов за квадратный метр,

3-комнатные квартиры прибавили в цене 11,5% – с 1088 до 1212 долларов за метр квадратный;

стоимость 4-комнатных увеличилась на 10,2%: с 1591 до 1752 долларов за квадратный метр.

Наибольший рост цен зафиксирован в Киеве



Цены на киевскую "вторичку" выросли на 13,2% / Фото Unsplash

Стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. К концу ноября средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева превысила отметку 2100 долларов. Увеличение цен в других городах-миллионниках не было столь стремительным.

В Днепре цены на вторичное жилье за ​​октябрь – ноябрь выросли на 4,1%, во Львове – на 5,3%, в Одессе – 2,1%, Харькове – 4,7%. Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий – 0,1%, Черновцы – 0,2%). Поскольку высокие темпы роста цен зафиксированы только в Киеве, это может свидетельствовать о локальном и временном характере ценовой конъюнктуры на вторичном рынке квартир.

Рост цены может повысить количество предложений

По мнению Владимира Шалаева, генерального директора группы компаний "Увекон", желающих продать свои квартиры на пике цен становится все больше.

Будущая ценовая динамика на жилищном рынке будет зависеть от экономической и политической ситуации в Украине. Ввиду существующих рисков можно прогнозировать стабилизацию цен на рынке жилья Украины,

– резюмировал Владимир Шалаев.

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Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, комментируя результаты исследования, отметил, что рост цен выставленных на продажу квартир не является достаточно обоснованным.

Он напомнил, что с января по сентябрь 2021 реальная стоимость жилья на вторичном рынке в крупнейших городах выросла в среднем на 15 – 17% и достигла максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу.

"Сейчас цена продажи квартир на вторичном рынке в среднем на 10 – 12% ниже, чем стоимость, заявленная продавцами. Соответственно, чтобы продать квартиру, владельцу придется либо существенно снижать свой "аппетит" до прибыли, либо ждать лучших времен, когда доходы граждан существенно возрастут и, соответственно, увеличится уровень спроса", – считает эксперт.

Чем спровоцировано подорожание



К весне 2022 года большинство продавцов снизят цены на вторичную недвижимость / Фото Unsplash

Увеличение стоимости жилья на вторичном рынке, по мнению Питы, объясняется "подтягиванием" цен к стоимости квартир на первичном рынке. Однако, как отметил Юрий Пита, одной из причин роста "квадратов" на первичном рынке есть увеличение себестоимости строительства. Он также не исключил, что повышенная стоимость квартир стала следствием недостаточно корректной работы модуля оценки объектов недвижимости.

"В отличие от первичного рынка, фактор себестоимости квартиры вообще не является критерием оценки реальной стоимости жилья. Поэтому "подтягивание" цен к первичному рынку всегда должно опираться на реальный спрос. Одновременно некорректная оценка объекта, выставленного на продажу, может вводить в заблуждение, как продавцов, так и покупателей", – подчеркнул он.

На его взгляд, в ближайшие 3 – 4 месяца подавляющее большинство продавцов будут вынуждены снизить стоимость выставленных на продажу домов.

Спрос на вторичном рынке существенно ограничен. Соответственно покупатели будут искать квартиры, учитывая не только чисто технические характеристики объекта, а в большей степени их стоимость. Люди будут искать жилье по "подъемной" для них цене, или будут вынуждены отложить приобретение на неопределенный срок, –

резюмировал Пита.

Эксперт напомнил, что на вторичном рынке жилья в течение 2021 года не было никаких признаков ажиотажа или ограниченного предложения, которые теоретически могли бы повлиять на рост стоимости квартир. К тому же рынок живет по условиям покупателя, количество которых за последние несколько месяцев сократилось более чем на 20%.