Як прикрасити дім до свят: 6 ідей рідзвяного декору в скандинавському стилі
Джерело:Homes & Gardens
Якщо цього року ви хочете створити більш простий і природний, але стильний декор, то скандинавський стиль вас точно на це надихне. Погляньте на ці 6 чудових ідей від повідних дизайнерів.
Краса натуральних матеріалів, затишні, тактильні текстури та приглушені, нейтральні колірні палітри – скандинавський декор є синонімом простоти. Якщо ви хочете створити затишну та заспокійливу атмосферу на різдвяні свята, дизайнери радять взяти до уваги ці поради.
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