Робоче місце у квартирі: як вибрати стілець, стіл і світло

Під час облаштування робочого місця у квартирі або будинку дуже важливо враховувати ергономіку.

Які нюанси слід передбачити заздалегідь, плануючи робочу зону вдома, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

Цікаво Як оновити інтер'єр навесні без ремонту та бруду: 3 крутих способи

Що таке ергономіка в дизайні інтер'єру? Це правила, засновані на раціональному і гармонійному розташуванні предметів у приміщенні. Основні принципи ергономіки – безпека пересування, зручність і комфорт. Тема ергономічних меблів особливо актуальна зараз, адже багато хто з нас працює за комп'ютером. А зручні умови роботи підвищують продуктивність, і зменшують втому,

– зазначила Морозова.

Ергономічні стільці

За словами дизайнерки інтер'єру, досить часто до таких відносять будь-які офісні крісла та крісла для геймерів. Однак вона уточнила що це – "доволі стандартні позиції, які не несуть в собі ніяких нових ідей ергономіки". У той же час у продажу є багато цікавих моделей, які допомагають тримати поставу і не сутулитися.

Види ергономічних стільців

Стілець "Сідло"

Завдяки сидіння, розділеному на 2 половинки, немає тиску на пахову зону. Є можливість використовувати стілець при стоячій роботі. Знижується тиск на колінні / тазостегнові суглоби,

– пояснила Вікторія Морозова.

Коленний стілець

У цій моделі навантаження на хребет знижується, тому стілець підходить навіть людям зі сколіозом.

Колінний стілець – це не тільки зручно, але й корисно / Фото prom

Читайте Це виглядає дешево: яких предметів і рішень не має бути в інтер'єрі

Ергономічні столи

Якщо у вас сидяча робота, особливу увагу слід приділити столу. Вибирайте моделі з регулюванням висоти. Це дозволить створити комфортні умови для роботи.

Освітлення

Для того щоб очі не напружувалися від світла екрану – продумайте додаткове освітлення. Крім того, розміщуйте робочий стіл поблизу вікна, щоб на нього потрапляло природне світло.