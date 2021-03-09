Во время обустройства рабочего места в квартире или дома очень важно учитывать эргономику.

Какие нюансы следует предусмотреть заранее, планируя рабочую зону дома, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.

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Что такое эргономика в дизайне интерьера? Это правила, основанные на оптимальном и гармоничном расположении предметов в помещении. Основные принципы эргономики – безопасность передвижения, удобство и комфорт. Тема эргономичной мебели особенно актуальна сейчас, ведь многие из нас работают за компьютером. А удобные условия работы повышают продуктивность, и уменьшают усталость,

– отметила Морозова.

Эргономичные стулья

По словам дизайнера интерьера, довольно часто к таким относят любые офисные кресла и кресла для геймеров. Однако она уточнила что это – "довольно стандартные позиции, которые не несут в себе никаких новых идей эргономики". В то же время в продаже есть много интересных моделей, которые помогают держать осанку и не сутулиться.

Виды эргономичных стульев

Стул "Седло"

Благодаря сидению, разделенному на 2 половинки, нет давления на паховую зону. Есть возможность использовать стул при стоячей работе. Снижается давление на коленные/тазобедренные суставы,

– пояснила Виктория Морозова.

Коленный стул

В этой модели нагрузка на позвоночник снижается, поэтому стул подходит даже людям со сколиозом.

Коленный стул – это не только удобно, но и полезно / Фото prom

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Эргономичные столы

Если у вас сидячая работа, особое внимание следует уделить столу. Выбирайте модели с регулировкой высоты. Это позволит создать себе комфортные условия для работы.

Освещение

Для того чтобы глаза не напрягались от света экрана – продумайте дополнительное освещение. Кроме того, размещайте рабочий стол вблизи окна, чтобы на него попадал естественный свет.