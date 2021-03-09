Рабочее место в квартире: как выбрать стул, стол и свет
Во время обустройства рабочего места в квартире или дома очень важно учитывать эргономику.
Источник:Инстаграм Виктории Морозовой
Какие нюансы следует предусмотреть заранее, планируя рабочую зону дома, рассказала дизайнер интерьера Виктория Морозова.
Интересно Как обновить интерьер весной без ремонта и грязи: 3 крутых способа
Что такое эргономика в дизайне интерьера? Это правила, основанные на оптимальном и гармоничном расположении предметов в помещении. Основные принципы эргономики – безопасность передвижения, удобство и комфорт. Тема эргономичной мебели особенно актуальна сейчас, ведь многие из нас работают за компьютером. А удобные условия работы повышают продуктивность, и уменьшают усталость,
– отметила Морозова.
Эргономичные стулья
По словам дизайнера интерьера, довольно часто к таким относят любые офисные кресла и кресла для геймеров. Однако она уточнила что это – "довольно стандартные позиции, которые не несут в себе никаких новых идей эргономики". В то же время в продаже есть много интересных моделей, которые помогают держать осанку и не сутулиться.
Виды эргономичных стульев
Стул "Седло"
Благодаря сидению, разделенному на 2 половинки, нет давления на паховую зону. Есть возможность использовать стул при стоячей работе. Снижается давление на коленные/тазобедренные суставы,
– пояснила Виктория Морозова.
Коленный стул
В этой модели нагрузка на позвоночник снижается, поэтому стул подходит даже людям со сколиозом.
Коленный стул – это не только удобно, но и полезно / Фото prom
Читайте Это выглядит дешево: каких предметов и решений не должно быть в интерьере
Эргономичные столы
Если у вас сидячая работа, особое внимание следует уделить столу. Выбирайте модели с регулировкой высоты. Это позволит создать себе комфортные условия для работы.
Освещение
Для того чтобы глаза не напрягались от света экрана – продумайте дополнительное освещение. Кроме того, размещайте рабочий стол вблизи окна, чтобы на него попадал естественный свет.
Поделиться новостью