Будь-який інтер'єр, навіть найдорожчий і найстильніший, з часом приїдається і набридає. З'являється бажання його оновити, але ось зв'язуватися з ремонтом готові не всі.

Як оновити інтер'єр без ремонтних робіт, бруду і пилу – розповіли дизайнери інтер'єру Yaranga Interior Design.

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3 способу оновити інтер'єр без ремонту

1. Текстиль

Зміна текстилю допоможе освіжити інтер'єр. Йдеться про зміну балансу світла і тіней (насиченість). Важливо, щоб нові штори / покривало / плед / килим пасували до палітри кольорів у кімнаті. Наприклад, якщо у вас світла кімната – підберіть темний текстиль.

Гарний текстиль кардинально змінить кімнату / Фото design-homes

2. Контрастна колірна схема

Рекомендую у межах контрастної колірної схеми використовувати і "холодні", і "теплі" відтінки обраного кольору і обов'язково грати фактурами,

– зазначила дизайнерка інтер'єру Анастасія.

Поєднання теплих і холодних відтінків зроблять приміщення виразним / Фото museum-design

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3. Сезонний декор

Ще один спосіб освіжити кімнату – сезонний декор. Він сформує колірний настрій спальні. Обрані вами відтінки можуть зігрівати або охолоджувати – все залежить від особистих переваг. Також не забувайте міняти декор і аксесуари (вази, світильники, килимки).

Весняний декор наповнить кімнату теплом і затишком​ / Фото rerooms