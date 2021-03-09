Продумуючи інтер'єр квартири чи будинку, важливо врахувати кожну деталь і предмет, адже всього один неправильно підібраний елемент може зіпсувати приміщення.

Чого краще уникати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Маленька частина того, чого краще уникати при створенні інтер'єру. Дивно, адже буквально одна річ може зіпсувати всю картину,

– зазначила Петайкіна.

Копії

До цього пункту можна віднести копії картин відомих художників і "попсові" постери. Ці предмети візуально здешевлюють інтер'єр. Альтернатива – полотна маловідомих художників. Вони також можуть бути цікавими і яскравими.

Текстиль

Текстиль є незамінною частиною інтер'єру. Має значення все - – від постільної білизни і штор до скатертини і оббивки дивана. Уникайте неактуальних принтів і малюнків – вони здешевлюють інтер'єр.

Текстиль має вписуватися в інтер'єр приміщення / Фото pinterest

Мебельні гарнітури

Одне з яскравих спогадів з 90-х – набори меблів з ліжка, тумби, комода і шафи. Уникайте подібних предметів у себе вдома. Наприклад, до стильного дивана можна підібрати цікаве крісло. Також "грайте" з освітленням – міксуйте люстри, торшери бра і світильники.

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Душова кабіна

Багато людей все ж вважають за краще встановлювати будинку душові кабіни. Не варто вибирати пластикові бокси – у тренді душові, які "розчиняються" в просторі.

У тренді – максимально непомітні душові кабіни / Фото pinterest

Відсутність кольору

У гонитві за мінімалізмом можна отримати безликий інтер'єр. Всього цього можна уникнути, пам'ятаючи, що навіть при пастельних тонах можна грати з фактурами і відтінками. Також декор може "оживити" кімнату, головне і з ним не перебрати,

– уточнила дизайнерка інтер'єру.

Багато кольору

Якщо в приміщенні багато відтінків, у тому числі неонових і занадто яскравих – це здешевить інтер'єр. Вибираючи кольори, важливо продумати всі тони, які будуть використовуватися. Яскраві кольори використовуйте для акцентів.