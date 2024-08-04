Блогер рассказала, что ей просто надоело работать за обеденным столом. В тиктоке она поделилась, как переоборудовала нишу для гардероба на уютное рабочее место.

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Как девушка сделала офис из шкафа

Ремонт начался с полной очистки шкафа от косметики, лаков для ногтей и других вещей. Далее девушка покрасила стены и поклеила обои. Следующий шаг - установка розетки и полочек.

Мне просто некуда было деваться. Решила превратить гардероб в прекрасное, хоть и крошечное, рабочее место,

– рассказала Бесси.

Блогерша постелила мягкий ковер, поставила письменный стол, светильник и стул, а также украсила свой офис декором.

Какой ремонт сделала Бесси в шкафу: смотрите видео

Теперь в конце рабочего дня я могу закрыть дверь и символически уйти с работы. Это то ощущение, которого не хватает многим из нас,

– шутит девушка.

Пользователи оставили множество положительных комментариев, расхваливая креативность Бесси:

Просто невероятное преобразование. Мне тоже не хватает своего пространства для работы;

Вы еще раз доказали, что можно найти выход из любой ситуации. Круто!

У меня есть такой же гардероб, нужно только вдохновение!

Один из пользователей назвал это рабочее место "самым маленьким офисом в мире", но главное, что он уютный.