"Найменший у світі офіс": як жінка облаштувала затишне робоче місце у своїй шафі
Джерело:atbessies
Тікток-блогерка Бессі вирішила облаштувати робоче місце у своїй квартирі. Оскільки місця в ній мало, вона знайшла оригінальне розв'язання проблеми – зробила домашній офіс у шафі.
Блогерка розповіла, що їй просто набридло працювати за обіднім столом. У тіктоці вона поділилася, як переоблаштувала нішу для гардероба на затишне робоче місце.
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Як дівчина зробила офіс із шафи
Ремонт почався з повного очищення шафи від косметики, лаків для нігтів та інших речей. Далі дівчина пофарбувала стіни та поклеїла шпалери. Наступний крок — встановлення розетки та поличок.
Мені просто нікуди було подітися. Вирішила перетворити гардероб на прекрасне, хоч і крихітне, робоче місце,
– розповіла Бессі.
Блогерка постелила м'який килим, поставила письмовий стіл, світильник та стілець, а також прикрасила свій офіс декором.
Який ремонт зробила Бессі у шафі: дивіться відео
Тепер наприкінці робочого дня я можу зачинити двері й символічно піти з роботи. Це те відчуття, якого бракує багатьом із нас,
– жартує дівчина.
Користувачі залишили безліч позитивних коментарів, розхвалюючи креативність Бессі:
- Просто неймовірне перетворення. Мені також не вистачає свого простору для роботи;
- Ви ще раз довели, що можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Круто!
- У мене є такий самий гардероб, потрібне тільки натхнення!
Один із користувачів назвав це робоче місце "найменшим офісом у світі", але головне, що він затишний.