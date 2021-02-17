Робочий трикутник на кухні: у чому суть популярного правила

Джерело:Інстаграм Дар'ї Пікової
Кожен, хто стикався з ремонтом на кухні, чув про правило робочого трикутника, якого важливо дотримуватися для зручності і комфорту.
У чому суть відомого правила – розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Пікова.
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Робочий трикутник. Чули про нього? Це правило організації робочого простору на кухні,
– зазначила Пікова.
Вона пояснила, що згідно з правилом, спочатку повинен розташовуватися холодильник, далі – невелика поверхня для їжі, потім – мийка і 80-90 см, де продукти харчування нарізаються, і плита, де все готується.
За словами дизайнерки інтер'єру, всі принципи ергономіки існують не просто так. Адже в разі порушення правила робочого трикутника, пересуватися по кухні і готувати стає набагато складніше.
Кухня буде зручною і комфортною, якщо дотримуватися правила / Фото design-homes
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У мене в орендованому будинку абсолютно невірно організований робочий трикутник. Все перемішано: спочатку мийка, потім плита, потім холодильник. І щоб приготувати їжу, доводиться робити зайві дії. Якщо чесно, це вже трохи починає дратувати, тому що незручно, і, можливо, тому, що я знаю, як все повинно розташовуватися за правилами,
– поділилася своїм досвідом Дар'я Пікова.
Ергономіка – нюанс, який важливо продумати на етапі ремонту кухні / Фото design-homes
Вона підкреслила, що краще дотримуватися правила робочого трикутника. Тоді проводити час на кухні буде приємно, а готувати – комфортно.