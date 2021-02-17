Робочий трикутник на кухні: у чому суть популярного правила

Кожен, хто стикався з ремонтом на кухні, чув про правило робочого трикутника, якого важливо дотримуватися для зручності і комфорту.

У чому суть відомого правила – розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Пікова.

Читайте Кухонні фартухи, про які ви не знали: 5 крутих рішень

Робочий трикутник. Чули про нього? Це правило організації робочого простору на кухні,

– зазначила Пікова.

Вона пояснила, що згідно з правилом, спочатку повинен розташовуватися холодильник, далі – невелика поверхня для їжі, потім – мийка і 80-90 см, де продукти харчування нарізаються, і плита, де все готується.

За словами дизайнерки інтер'єру, всі принципи ергономіки існують не просто так. Адже в разі порушення правила робочого трикутника, пересуватися по кухні і готувати стає набагато складніше.

Кухня буде зручною і комфортною, якщо дотримуватися правила​ / Фото design-homes

Цікаво Як підібрати міжкімнатні двері: важливі нюанси, які слід врахувати

У мене в орендованому будинку абсолютно невірно організований робочий трикутник. Все перемішано: спочатку мийка, потім плита, потім холодильник. І щоб приготувати їжу, доводиться робити зайві дії. Якщо чесно, це вже трохи починає дратувати, тому що незручно, і, можливо, тому, що я знаю, як все повинно розташовуватися за правилами,

– поділилася своїм досвідом Дар'я Пікова.

Ергономіка – нюанс, який важливо продумати на етапі ремонту кухні / Фото design-homes

Вона підкреслила, що краще дотримуватися правила робочого трикутника. Тоді проводити час на кухні буде приємно, а готувати – комфортно.