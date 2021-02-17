Каждый, кто сталкивался с ремонтом на кухне, слышал о правиле рабочего треугольника, которое важно соблюдать для удобства и комфорта.

В чем суть известного правила – рассказала дизайнер интерьера Дарья Пикова.

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Рабочий треугольник. Слышали про него? Это правило организации рабочего пространства на кухне,

– отметила Пикова.

Она пояснила, что согласно правилу, сначала должен располагаться холодильник, далее – небольшая поверхность для еды, затем – мойка и 80-90 см, где продукты питания нарезаются, и плита, где все готовится.

По словам дизайнера интерьера, все принципы эргономики существуют не просто так. Ведь в случае нарушения правила рабочего треугольника, передвигаться по кухне и готовить становится гораздо сложнее.

Кухня будет удобной и комфортной, если соблюдать правило / Фото design-homes

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У меня в съемном доме совершенно неверно организован рабочий треугольник. Все перемешано: сначала мойка, потом плита, потом холодильник. И чтобы приготовить пищу, приходится совершать лишние действия. Если честно, это уже немного начинает раздражать, потому что неудобно, и, возможно, потому что я знаю, как все должно располагаться по правилам,

– поделилась своим опытом Дарья Пикова.

Эргономика – нюанс, который важно продумать на этапе ремонта кухни / Фото design-homes

Она подчеркнула, что лучше придерживаться правила рабочего треугольника. Тогда проводить время на кухне будет приятно, а готовить – комфортно.