Рабочий треугольник на кухне: в чем суть популярного правила
Каждый, кто сталкивался с ремонтом на кухне, слышал о правиле рабочего треугольника, которое важно соблюдать для удобства и комфорта.
Источник:Инстаграм Дарьи Пиковой
В чем суть известного правила – рассказала дизайнер интерьера Дарья Пикова.
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Рабочий треугольник. Слышали про него? Это правило организации рабочего пространства на кухне,
– отметила Пикова.
Она пояснила, что согласно правилу, сначала должен располагаться холодильник, далее – небольшая поверхность для еды, затем – мойка и 80-90 см, где продукты питания нарезаются, и плита, где все готовится.
По словам дизайнера интерьера, все принципы эргономики существуют не просто так. Ведь в случае нарушения правила рабочего треугольника, передвигаться по кухне и готовить становится гораздо сложнее.
Кухня будет удобной и комфортной, если соблюдать правило / Фото design-homes
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У меня в съемном доме совершенно неверно организован рабочий треугольник. Все перемешано: сначала мойка, потом плита, потом холодильник. И чтобы приготовить пищу, приходится совершать лишние действия. Если честно, это уже немного начинает раздражать, потому что неудобно, и, возможно, потому что я знаю, как все должно располагаться по правилам,
– поделилась своим опытом Дарья Пикова.
Эргономика – нюанс, который важно продумать на этапе ремонта кухни / Фото design-homes
Она подчеркнула, что лучше придерживаться правила рабочего треугольника. Тогда проводить время на кухне будет приятно, а готовить – комфортно.
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