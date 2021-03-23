Рослини в інтер'єрі: як їх правильно використовувати і що потрібно знати
Зелені рослини в інтер'єрі вже кілька років вважаються трендом. Все частіше дизайнери рекомендують їх використовувати в будинках і квартирах.
Джерело:Інстаграм Ангеліни Скуратової
Як правильно використовувати кімнатні квіти – розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Використання кімнатних рослин – один з найстаріших способів прикрасити інтер'єр,
– зазначила Скуратова.
Як використовувати рослини в інтер'єрі
- Високі рослини (пальми, папороті, фікуси, кактуси) візуально піднімають стелю.
- В інтер'єрі можна використовувати одиночну рослину або створити підлогові композиції. Найважливіше – місце і простір.
- Підбирати квіти для інтер'єру необхідно з урахуванням денного освітлення в приміщенні. Також слід звернути увагу на особливості вирощування.
- Горщики для квітів повинні поєднуватися з інтер'єром і між собою.
- Рослини з великими листям прикрасять інтер'єр у класичному і сучасному стилі.
Красиві рослини стануть прикрасою інтер'єру / Фото nikastroy
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Квіти у горщиках можна підвісити, але важливо пам'ятати, що цей декор досить важкий і натяжна стеля може не витримати,
– додала Ангеліна Скуратова.
- В інтер'єрі красиво виглядатимуть настінні декори одного виду, наприклад, сукуленти в однакових горщиках.
- Відмінним рішенням є вертикальне озеленення – фітокартини, зелені стіни, фітомодулі.
Рослини можна розставити на полицях / Фото nazdrowie
Пам'ятаємо, що рослини не можна ставити близько до плити, духовки. Жарке і холодне повітря може згубно впливати,
– резюмувала Скуратова.
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