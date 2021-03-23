Зеленые растения в интерьере уже несколько лет считаются трендом. Все чаще дизайнеры рекомендуют их использовать в домах и квартирах.

Как правильно использовать комнатные цветы – рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.

Интересно Модульный диван в интерьере: особенности и преимущества

Использование комнатных растений – один из самых старинных способов украсить интерьер,

– отметила Скуратова.

Как использовать растения в интерьере

Высокие растения (пальмы, папоротники, фикусы, кактусы) зрительно поднимают потолок.

В интерьере можно использовать одиночное растение или создать напольные композиции. Самое важное – место и пространство.

Подбирать цветы для интерьера необходимо с учетом дневного освещения в помещении. Также следует обратить внимание на особенности выращивания.

Горшки для цветов должны сочетаться с интерьером и между собой.

Растения с крупными листьями украсят интерьер в классическом и современном стиле.

Красивые растения станут украшением интерьера / Фото nikastroy

Читайте также Антитренды в дизайне кухни: чего нужно избегать дома

Цветы в горшках можно подвесить, но важно помнить, что этот декор довольно тяжелый и натяжной потолок может не выдержать,

– добавила Ангелина Скуратова.

В интерьере красиво будут смотреться настенные декоры одного вида, например, суккуленты в одинаковых горшках.

Отличным решением является вертикальное озеленение – фитокартины, зеленые стены, фитомодули.

Растения можно расставить на полках / Фото nazdrowie

Помним, что растения нельзя ставить близко к плите, духовке. Жаркий и холодный воздух может губительно влиять,

– резюмировала Скуратова.