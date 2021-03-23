Растения в интерьере: как их правильно использовать и что нужно знать
Зеленые растения в интерьере уже несколько лет считаются трендом. Все чаще дизайнеры рекомендуют их использовать в домах и квартирах.
Источник:Инстаграм Ангелины Скуратовой
Как правильно использовать комнатные цветы – рассказала дизайнер интерьера Ангелина Скуратова.
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Использование комнатных растений – один из самых старинных способов украсить интерьер,
– отметила Скуратова.
Как использовать растения в интерьере
- Высокие растения (пальмы, папоротники, фикусы, кактусы) зрительно поднимают потолок.
- В интерьере можно использовать одиночное растение или создать напольные композиции. Самое важное – место и пространство.
- Подбирать цветы для интерьера необходимо с учетом дневного освещения в помещении. Также следует обратить внимание на особенности выращивания.
- Горшки для цветов должны сочетаться с интерьером и между собой.
- Растения с крупными листьями украсят интерьер в классическом и современном стиле.
Красивые растения станут украшением интерьера / Фото nikastroy
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Цветы в горшках можно подвесить, но важно помнить, что этот декор довольно тяжелый и натяжной потолок может не выдержать,
– добавила Ангелина Скуратова.
- В интерьере красиво будут смотреться настенные декоры одного вида, например, суккуленты в одинаковых горшках.
- Отличным решением является вертикальное озеленение – фитокартины, зеленые стены, фитомодули.
Растения можно расставить на полках / Фото nazdrowie
Помним, что растения нельзя ставить близко к плите, духовке. Жаркий и холодный воздух может губительно влиять,
– резюмировала Скуратова.
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