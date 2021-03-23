Рослини в інтер'єрі: як їх правильно використовувати і що потрібно знати

Зелені рослини в інтер'єрі вже кілька років вважаються трендом. Все частіше дизайнери рекомендують їх використовувати в будинках і квартирах.

Як правильно використовувати кімнатні квіти – розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Використання кімнатних рослин – один з найстаріших способів прикрасити інтер'єр,

– зазначила Скуратова.

Як використовувати рослини в інтер'єрі

Високі рослини (пальми, папороті, фікуси, кактуси) візуально піднімають стелю.

В інтер'єрі можна використовувати одиночну рослину або створити підлогові композиції. Найважливіше – місце і простір.

Підбирати квіти для інтер'єру необхідно з урахуванням денного освітлення в приміщенні. Також слід звернути увагу на особливості вирощування.

Горщики для квітів повинні поєднуватися з інтер'єром і між собою.

Рослини з великими листям прикрасять інтер'єр у класичному і сучасному стилі.

Красиві рослини стануть прикрасою інтер'єру​ / Фото nikastroy

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Квіти у горщиках можна підвісити, але важливо пам'ятати, що цей декор досить важкий і натяжна стеля може не витримати,

– додала Ангеліна Скуратова.

В інтер'єрі красиво виглядатимуть настінні декори одного виду, наприклад, сукуленти в однакових горщиках.

Відмінним рішенням є вертикальне озеленення – фітокартини, зелені стіни, фітомодулі.

Рослини можна розставити на полицях / Фото nazdrowie

Пам'ятаємо, що рослини не можна ставити близько до плити, духовки. Жарке і холодне повітря може згубно впливати,

– резюмувала Скуратова.