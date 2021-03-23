Рослини в інтер'єрі: як їх правильно використовувати і що потрібно знати

Джерело:Інстаграм Ангеліни Скуратової
Зелені рослини в інтер'єрі вже кілька років вважаються трендом. Все частіше дизайнери рекомендують їх використовувати в будинках і квартирах.
Як правильно використовувати кімнатні квіти – розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Використання кімнатних рослин – один з найстаріших способів прикрасити інтер'єр,
– зазначила Скуратова.
Красиві рослини стануть прикрасою інтер'єру / Фото nikastroy
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Квіти у горщиках можна підвісити, але важливо пам'ятати, що цей декор досить важкий і натяжна стеля може не витримати,
– додала Ангеліна Скуратова.
Рослини можна розставити на полицях / Фото nazdrowie
Пам'ятаємо, що рослини не можна ставити близько до плити, духовки. Жарке і холодне повітря може згубно впливати,
– резюмувала Скуратова.