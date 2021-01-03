Роблячи ремонт у квартирі, важливо зробити чіткий план робіт і розміщення меблів. Це необхідно, щоб не упустити якусь розетку.

Про які розетках все забувають на етапі ремонту, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.

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Схема електрики робиться тільки після затвердження плану розміщення меблів. Тоді все буде на місцях, і важлива розетка не опиниться за диваном, – відзначили дизайнери інтер'єру.

Про які розетки все забувають

У ванній кімнаті необхідно передбачити розетку для фена і електричної зубної щітки. Їх можна заховати у шафі.

необхідно передбачити розетку для фена і електричної зубної щітки. Їх можна заховати у шафі. Розетка для бази робота-пилососа . Навіть якщо у вас немає цього девайсу – розетку передбачте, щоб потім не шкодувати.

. Навіть якщо у вас немає цього девайсу – розетку передбачте, щоб потім не шкодувати. Для взуттєвої сушарки також знадобиться розетка. Її можна зробити у передпокої або в коморі.

також знадобиться розетка. Її можна зробити у передпокої або в коморі. Для праски. Заздалегідь продумайте, де у квартирі буде стояти прасувальна дошка, і подбайте про розетки для неї.

Заздалегідь продумайте, де у квартирі буде стояти прасувальна дошка, і подбайте про розетки для неї. Для зволожувача повітря. Для цієї техніки краще зробити розетку не тільки в дитячій кімнаті, але і в спальні та вітальні.

Для зволожувача повітря слід зробити розетки у всіх кімнатах / Фото boneco

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