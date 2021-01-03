Розетки, про які всі забувають: де вони повинні бути
Роблячи ремонт у квартирі, важливо зробити чіткий план робіт і розміщення меблів. Це необхідно, щоб не упустити якусь розетку.
Про які розетках все забувають на етапі ремонту, розповіли дизайнери інтер'єру з happyroom.od.ua в Instagram.
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Схема електрики робиться тільки після затвердження плану розміщення меблів. Тоді все буде на місцях, і важлива розетка не опиниться за диваном, – відзначили дизайнери інтер'єру.
Про які розетки все забувають
- У ванній кімнаті необхідно передбачити розетку для фена і електричної зубної щітки. Їх можна заховати у шафі.
- Розетка для бази робота-пилососа. Навіть якщо у вас немає цього девайсу – розетку передбачте, щоб потім не шкодувати.
- Для взуттєвої сушарки також знадобиться розетка. Її можна зробити у передпокої або в коморі.
- Для праски. Заздалегідь продумайте, де у квартирі буде стояти прасувальна дошка, і подбайте про розетки для неї.
- Для зволожувача повітря. Для цієї техніки краще зробити розетку не тільки в дитячій кімнаті, але і в спальні та вітальні.
Для зволожувача повітря слід зробити розетки у всіх кімнатах / Фото boneco
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- Розетки для тренажерів, бігової доріжки і іншої техніки. У перспективі кількість девайсів тільки збільшується, тому розетки краще продумати заздалегідь.
- У дитячій кімнаті сплануйте розетки "на виріст". З віком дитини меблі можуть змінюватися, як і техніка.
- У великій ванній, наприклад, в будинку знадобиться розетка внизу для пилососа.
- Для новорічної ялинки. Щорічно багатьом доводиться діставати подовжувачі, щоб підключити гірлянди. Зробіть заздалегідь розетки, щоб уникнути зайвих проводів по квартирі.
- У віконних укосах. Ці розетки – універсальні. Там можна заряджати телефони, включати чайник, новорічні гірлянди та ін.
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